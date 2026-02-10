Секрет помаранчевої стрілки: що означає дивний дорожній знак

Дорожній знак. Фото: moto.pl

Специфічний дорожній знак у вигляді своєрідної помаранчевої стрілки на білому тлі став причиною розгубленості багатьох водіїв на швидкісних трасах. Цей символ виконує роль класичної пропозиції об'їзду та допомагає уникнути тривалого простою у чергах через надмірне навантаження на основні магістралі.

Про це написав Interia Motoryzacja.

Реклама

Читайте також:

Значення та функція

Незвичний символ зазвичай розміщують поряд з вказанням з'їздів на німецьких автомагістралях. Він позначає альтернативні маршрути до тієї самої мети і стає особливо актуальним у моменти виникнення великих заторів. Водії часто ігнорують цю підказку через незнання правил, хоча вона дозволяє дістатися пункту призначення швидше навіть попри збільшення загальної кількості подоланих кілометрів.

Така стрілка працює за принципом пропозиції об'їзду в сучасних навігаційних системах. Якщо на основному відрізку шляху виникають затримки через дорожні роботи чи аварії, помаранчевий вказівник спрямовує транспорт на паралельні дороги з меншим рівнем навантаження. Потрібно уважно стежити за знаками до появи перекресленої стрілки, яка сигналізує про завершення обхідного маршруту та можливість повернення на головну трасу.

Також читайте:

Дорожній знак з пасткою: що означають білі стрілки

Чому дорожній знак STOP має вісім кутів

Поширення та правові наслідки

Найчастіше зустріти такі позначення можна у західній частині Німеччини, де мережа доріг є максимально розгалуженою та складною. Зокрема, знаки поширені у Саарі, Рейнській області, Гессені поблизу Франкфурта на Майні та в промисловому регіоні Рур. Саме тут щільність трафіку досягає пікових значень, тому наявність запасних шляхів є критично важливою для стабільної роботи транспортної системи.

Варто зауважити, що нехтування помаранчевим вказівником не передбачає накладення штрафів з боку місцевої поліції. Ця позначка є рекомендацією, а не обов'язковою до виконання вимогою, тому вибір залишається за водіями. Єдиним негативним наслідком ігнорування підказки може стати багатогодинне перебування у заторах.