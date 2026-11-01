Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Преимущества и риски компактного хэтчбека Seat Ibiza с пробегом

Преимущества и риски компактного хэтчбека Seat Ibiza с пробегом

Ua ru
1 ноября 2026 17:05
Стоит ли покупать компактный хэтчбек Seat Ibiza с пробегом netcarshow.com
Seat Ibiza 2022 года. Фото: netcarshow.com

Покупка компактного хэтчбека Seat Ibiza пятого поколения на вторичном рынке представляется привлекательным вариантом для поездок по городу. Автомобиль выпускается с 2017 года на общей платформе MQB-A0, поэтому технически он является близким родственником моделей Volkswagen Polo и Skoda Fabia. При длине кузова 4,06 метра машина отличается хорошей маневренностью и удобным управлением. Однако перед заключением сделки важно тщательно изучить техническое состояние конкретного экземпляра.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

Реклама

Пространство салона

Салон хэтчбека удивляет высоким уровнем эргономики и продуманным использованием внутреннего пространства. Водитель и передний пассажир ростом 1,85 метра чувствуют себя свободно и не испытывают тесноты. Сзади взрослые люди также размещаются с комфортом, если передние сиденья не сдвинуты полностью назад. Багажное отделение имеет объем 355 л, а при сложенных спинках заднего сиденья этот показатель возрастает до 1165 л.

Обновление 2021 года улучшило интерьер благодаря более высокому расположению центрального экрана мультимедийной системы.

Однако в отделке преобладает твёрдый пластик. По сравнению с аналогами от Volkswagen и Audi, в этой модели существенно ощущается экономия на материалах.

Читайте также:

Выбор двигателя

Базовый атмосферный двигатель 1,0 MPI мощностью 80 л.с. подходит исключительно для медленной городской езды, однако этот мотор отлично работает с газобаллонным оборудованием. Турбированные 3-цилиндровые агрегаты 1.0 TSI мощностью 95 л.с., 110 л.с. и 115 л.с. демонстрируют отличную надежность при надлежащем уходе. Они обеспечивают хорошее ускорение и комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой или 7-ступенчатым автоматом DSG.

Топовый 4-цилиндровый двигатель 1.5 TSI мощностью 150 к.с. превращает хэтчбек в очень динамичную машину, но считается менее предсказуемым. Некоторые экземпляры выходят из строя из-за задиров в цилиндрах ещё до отметки 100 000 км, тогда как другие легко преодолевают 300 000 км. Этот двигатель лучше переносит длительные поездки по трассе, чем короткие городские маршруты, и требует замены масла каждые 10 000–15 000 км.

Типичные неисправности

Среди наиболее частых жалоб владельцев выделяются ускоренный износ наконечников рулевых тяг и периодический стук в задней подвеске.

Автоматическая коробка передач DSG иногда дергается при переключении и медленно реагирует на нажатие педали газа. Замена рабочей жидкости в системе DSG каждые 50 000–60 000 км значительно продлевает срок её службы.

Также случаются сбои в работе мультимедийной системы MIB-3, зависание навигации и отказы камеры заднего вида, что обычно устраняется обновлением программного обеспечения.

В целом по уровню надежности модель занимает средние позиции, а большое количество запчастей концерна Volkswagen упрощает обслуживание.

Хотя сложный капитальный ремонт двигателя 1.5 TSI или восстановление коробки DSG могут потребовать значительных финансовых затрат.

Ранее Новини.LIVE писали о подержанных автомобилях на все случаи жизни по цене до 8000 долларов в Украине. Машины C- и D-класса предлагают лучшее сочетание простора, комфорта и доступного обслуживания.

Также читайте о лучших альтернативах популярному Ford Focus в Украине. Перед покупкой стоит изучить характеристики силовых агрегатов, тип трансмиссии и общее состояние кузова.

авто автомобиль Volkswagen Audi подержанные авто Škoda Seat
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации