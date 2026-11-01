Seat Ibiza 2022 года. Фото: netcarshow.com

Покупка компактного хэтчбека Seat Ibiza пятого поколения на вторичном рынке представляется привлекательным вариантом для поездок по городу. Автомобиль выпускается с 2017 года на общей платформе MQB-A0, поэтому технически он является близким родственником моделей Volkswagen Polo и Skoda Fabia. При длине кузова 4,06 метра машина отличается хорошей маневренностью и удобным управлением. Однако перед заключением сделки важно тщательно изучить техническое состояние конкретного экземпляра.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

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Пространство салона

Салон хэтчбека удивляет высоким уровнем эргономики и продуманным использованием внутреннего пространства. Водитель и передний пассажир ростом 1,85 метра чувствуют себя свободно и не испытывают тесноты. Сзади взрослые люди также размещаются с комфортом, если передние сиденья не сдвинуты полностью назад. Багажное отделение имеет объем 355 л, а при сложенных спинках заднего сиденья этот показатель возрастает до 1165 л.

Обновление 2021 года улучшило интерьер благодаря более высокому расположению центрального экрана мультимедийной системы.

Однако в отделке преобладает твёрдый пластик. По сравнению с аналогами от Volkswagen и Audi, в этой модели существенно ощущается экономия на материалах.

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Выбор двигателя

Базовый атмосферный двигатель 1,0 MPI мощностью 80 л.с. подходит исключительно для медленной городской езды, однако этот мотор отлично работает с газобаллонным оборудованием. Турбированные 3-цилиндровые агрегаты 1.0 TSI мощностью 95 л.с., 110 л.с. и 115 л.с. демонстрируют отличную надежность при надлежащем уходе. Они обеспечивают хорошее ускорение и комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой или 7-ступенчатым автоматом DSG.

Топовый 4-цилиндровый двигатель 1.5 TSI мощностью 150 к.с. превращает хэтчбек в очень динамичную машину, но считается менее предсказуемым. Некоторые экземпляры выходят из строя из-за задиров в цилиндрах ещё до отметки 100 000 км, тогда как другие легко преодолевают 300 000 км. Этот двигатель лучше переносит длительные поездки по трассе, чем короткие городские маршруты, и требует замены масла каждые 10 000–15 000 км.

Типичные неисправности

Среди наиболее частых жалоб владельцев выделяются ускоренный износ наконечников рулевых тяг и периодический стук в задней подвеске.

Автоматическая коробка передач DSG иногда дергается при переключении и медленно реагирует на нажатие педали газа. Замена рабочей жидкости в системе DSG каждые 50 000–60 000 км значительно продлевает срок её службы.

Также случаются сбои в работе мультимедийной системы MIB-3, зависание навигации и отказы камеры заднего вида, что обычно устраняется обновлением программного обеспечения.

В целом по уровню надежности модель занимает средние позиции, а большое количество запчастей концерна Volkswagen упрощает обслуживание.

Хотя сложный капитальный ремонт двигателя 1.5 TSI или восстановление коробки DSG могут потребовать значительных финансовых затрат.

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