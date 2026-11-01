Seat Ibiza 2022 року. Фото: netcarshow.com

Купівля компактного хетчбека Seat Ibiza п'ятого покоління на вторинному ринку виглядає привабливим варіантом для міських поїздок. Автомобіль випускається з 2017 року на спільній платформі MQB-A0, тому технічно він є близьким родичем моделей Volkswagen Polo та Skoda Fabia. При довжині кузова 4,06 метра машина пропонує гарну маневровість та зручне керування. Проте перед укладанням угоди важливо ретельно вивчити технічний стан конкретного екземпляра.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Простір салону

Салон хетчбека дивує високим рівнем ергономіки та продуманим використанням внутрішнього простору. Водій та передній пасажир зі зростом 1,85 метра почуваються вільно та не відчувають тісноти. Ззаду дорослі люди також розміщуються з комфортом, якщо передні крісла не зсунуті повністю назад. Багажне відділення має об'єм 355 л, а при складених спинках заднього дивана цей показник зростає до 1165 л.

Оновлення 2021 року покращило інтер'єр завдяки підвищеному розташуванню центрального екрана мультимедійної системи.

Однак в оздобленні домінує твердий пластик. Порівняно з аналогами від Volkswagen та Audi, у цій моделі суттєво відчувається економія на матеріалах.

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Вибір двигуна

Базовий атмосферний двигун 1.0 MPI на 80 к.с. підходить виключно для повільної міської їзди, проте цей мотор чудово працює з газобалонним обладнанням. Турбовані 3-циліндрові агрегати 1.0 TSI потужністю 95 к.с., 110 к.с. та 115 к.с. показують відмінну надійність при належному догляді. Вони забезпечують гарне прискорення та комплектуються 6-ступеневою механічною коробкою або 7-ступеневим роботом DSG.

Топовий 4-циліндровий мотор 1.5 TSI на 150 к.с. перетворює хетчбек на дуже динамічну машину, але вважається менш передбачуваним. Деякі екземпляри закінчують свій вік задирами в циліндрах ще до позначки 100 000 км, тоді як інші легко долають 300 000 км. Цей двигун краще переносить тривалі поїздки трасою, ніж короткі міські маршрути, та вимагає заміни оливи кожні 10 000–15 000 км.

Типові несправності

Серед найчастіших скарг власників виділяється прискорений знос наконечників кермових тяг та періодичний стукіт у задній підвісці.

Автоматична трансмісія DSG іноді смикається під час перемикання та повільно реагує на натискання педалі газу. Заміна робочої рідини в роботі DSG кожні 50 000–60 000 км значно продовжує термін його служби.

Також трапляються збої у роботі мультимедійної системи MIB-3, зависання навігації та відмови камери заднього огляду, що зазвичай розв'язується оновленням програмного забезпечення.

Загалом за рівнем надійності модель займає середні позиції, а велика кількість запчастин концерну Volkswagen спрощує обслуговування.

Хоча складний капітальний ремонт мотора 1.5 TSI або відновлення коробки DSG можуть вимагати значних фінансових витрат.

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