Полезный ПДД тест — кто припарковался не по правилам

Практический тест по ПДД — кто припарковался не по правилам
Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей транспортных средств грубо нарушает правила стоянки в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый и синий мопеды.
- Желтый мопед.
- Желтый и зеленый мопеды.
- Оба велосипеда.
- Автомобиль.
- Все транспортные средства установлены с нарушением правил.
Разбор задачи
На участке дороги поставлены на стоянку шесть транспортных средств. При этом все они стоят в два ряда. Это может говорить, что кто-то из них нарушил правила. Так ли это действительно?
Читаем пункт 15.4 ПДД:
"Транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда. Велосипеды, мопеды и мотоциклы без бокового прицепа разрешается ставить на проезжей части не более двух рядов".
Таким образом, оба велосипеда, зеленый и синий мопеды поставлены правильно. А желтый мопед не только нарушает правила, но и здравый смысл, ведь, по меньшей мере, закрывает доступ к двери водителю синего автомобиля.
Правильный ответ №2
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