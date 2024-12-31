Полезный ПДД тест — кто припарковался не по правилам

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме об остановке и стоянке. Кто из водителей транспортных средств грубо нарушает правила стоянки в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый и синий мопеды. Желтый мопед. Желтый и зеленый мопеды. Оба велосипеда. Автомобиль. Все транспортные средства установлены с нарушением правил.

Разбор задачи

На участке дороги поставлены на стоянку шесть транспортных средств. При этом все они стоят в два ряда. Это может говорить, что кто-то из них нарушил правила. Так ли это действительно?

Читаем пункт 15.4 ПДД:

"Транспортные средства не разрешается ставить на проезжей части в два и более ряда. Велосипеды, мопеды и мотоциклы без бокового прицепа разрешается ставить на проезжей части не более двух рядов".

Таким образом, оба велосипеда, зеленый и синий мопеды поставлены правильно. А желтый мопед не только нарушает правила, но и здравый смысл, ведь, по меньшей мере, закрывает доступ к двери водителю синего автомобиля.

Правильный ответ №2

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