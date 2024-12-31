Корисний ПДР тест — хто припаркувався не за правилами

Практичний тест з ПДР — хто припаркувався не за правилами
Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв транспортних засобів грубо порушує правила зупинки в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений та синій мопеди.
- Жовтий мопед.
- Жовтий та зелений мопеди.
- Обидва велосипеди.
- Автомобіль.
- Усі транспортні засоби поставлено з порушенням правил.
Розбір задачі
На ділянці дороги поставлені на стоянку шість транспортних засобів. При цьому всі вони стоять у два ряди, що може говорити — хтось з них порушив правила. Чи так це насправді?
Читаємо пункт 15.4 ПДР:
"Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині у два та більше ряди. Велосипеди, мопеди й мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше як у два ряди".
Таким чином, обидва велосипеди, зелений та синій мопеди поставлено правильно. А жовтий мопед не лише порушує правила, а й здоровий глузд, адже щонайменше закриває доступ до дверей водієві синього автомобіля.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про зупинку та стоянку:
- Складна задача з ПДР: більшість помиляються, де можна зупинити авто.
- Швидкий ПДР тест: хто з водіїв порушує правило стоянки?
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