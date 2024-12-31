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Практичний тест з ПДР — хто припаркувався не за правилами

31 грудня 2024 14:45
Валентин Бандура - Редактор
Корисний ПДР тест — хто припаркувався не за правилами
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про зупинку та стоянку. Хто з водіїв транспортних засобів грубо порушує правила зупинки в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Зелений та синій мопеди.
  2. Жовтий мопед.
  3. Жовтий та зелений мопеди.
  4. Обидва велосипеди.
  5. Автомобіль.
  6. Усі транспортні засоби поставлено з порушенням правил.

Розбір задачі

Хто порушує правила стоянки: тест з ПДР.

На ділянці дороги поставлені на стоянку шість транспортних засобів. При цьому всі вони стоять у два ряди, що може говорити — хтось з них порушив правила. Чи так це насправді?

Читаємо пункт 15.4 ПДР:

"Транспортні засоби не дозволяється ставити на проїзній частині у два та більше ряди. Велосипеди,  мопеди й мотоцикли без бокового причепа дозволяється ставити на проїзній частині не більше як у два ряди".

Таким чином, обидва велосипеди, зелений та синій мопеди поставлено правильно. А жовтий мопед не лише порушує правила, а й здоровий глузд, адже щонайменше закриває доступ до дверей водієві синього автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про зупинку та стоянку:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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