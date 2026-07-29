Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Популярные б/у авто, которые очень сложно продать в Украине в 2026 году

Популярные б/у авто, которые очень сложно продать в Украине в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 15:45
Десять популярных б/у авто, которые не покупают в Украине в 2026 году
Renault Koleos 2009 года. Фото: netcarshow.com

Украинский рынок подержанных автомобилей существенно изменился, и ранее популярные модели стали месяцами зависать на сайтах объявлений. Даже машины с хорошей комплектацией и комфортным салоном проигрывают конкурентам из-за специфических технических проблем или дорогого обслуживания. Покупатели стали гораздо более придирчивыми, избегая сложных конструкций и потенциально убыточных вариантов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

Забытая классика

Десятое место занимает Volkswagen Touareg второго поколения. Несмотря на комфортный салон и легендарный 3-литровый дизель, реальный пробег большинства машин на рынке уже превышает 300 000 км. При таком пробеге замена цепей ГРМ обходится примерно в 3000 долларов, а реальный расход топлива в городском цикле достигает 12–13 л/100 км. Покупателей также пугает устаревшая пневмоподвеска и высокая стоимость ее обслуживания.

На девятом месте оказалась Audi A7. Ее эффектный дизайн уже не вызывает прежнего восторга, а надежных и доступных по цене бензиновых двигателей у этой модели практически нет. Дизельные модификации стоят слишком дорого, поэтому за аналогичные средства покупатели чаще выбирают более практичные и ликвидные Audi A6 в кузовах седан или универсал.

Восьмую позицию занимает премиальный седан Volvo S90. Автомобиль предлагает надежные 2-литровые двигатели с ресурсом более 400 000 км, 8-ступенчатый автомат Aisin, превосходную шумоизоляцию и качественные материалы. Однако покупатели отдают предпочтение конкурентам вроде Toyota Camry из-за опасений по поводу высоких цен на запчасти и ремонт шведской марки.

Читайте также:

Проблемные двигатели

Седьмое место занимает Mazda 6 с дизельным двигателем объемом 2,2 л. В отличие от бензиновых версий, у дизеля есть множество проблем с забиванием, экологией и попаданием дизельного топлива в масло при городской эксплуатации. Несмотря на качественный 6-ступенчатый автомат Aisin и привлекательную цену, эти автомобили долго не раскупаются.

Шестое место заняла Honda Civic последних лет. Модель обладает надёжным 2-литровым двигателем, безотказной электрикой и стильным дизайном. Однако подвеска настроена на управляемость и оказывается слишком жесткой для городских дорог с брусчаткой и колеями. Постоянные резкие удары снижают комфорт, из-за чего владельцы пытаются быстро продать автомобиль, а новые покупатели ищут более мягкие машины.

Пятое место занимает компактный Range Rover Evoque. Модель оснащена надежными 2-литровыми двигателями и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, имеет высокий клиренс и отличную шумоизоляцию. Однако плохая репутация бренда Land Rover и страх перед дорогой электромобилями отпугивают потенциальных покупателей.

Рискованная покупка

На четвертом месте оказались автомобили марки Jaguar, в частности модели F-Pace и XF. Потеря имиджа роскоши, быстрое обесценивание на рынке и сложные 2-литровые дизельные или электрические силовые установки заставляют покупателей выбирать более простые альтернативы среди масс-маркета.

Третье место занял электромобиль Volkswagen e-Golf. Большинство привезенных из Европы экземпляров имеют проблемы с коррозией кузова из-за эксплуатации в холодных странах. Кроме того, реальный запас хода в 100–120 км существенно уступает конкурентам, из-за чего эти хэтчбеки не покупают даже по низкой цене.

Второе место занимает кроссовер Renault Koleos первого поколения. Модель оснащена надёжным 2-литровым дизельным двигателем с ресурсом более 500 000 км и выносливой автоматической коробкой передач. Однако специфичный и противоречивый дизайн экстерьера отталкивает большинство потенциальных владельцев.

Первое место по неликвидности занимают почти все подержанные электромобили с пробегом свыше 160 000–180 000 км (за исключением марок Kia и Hyundai). Даже такие премиальные машины, как Audi e-tron или Tesla, месяцами простаивают на автостоянках из-за опасений покупателей по поводу износа и дорогостоящей замены тяговой батареи.

Ранее Новини.LIVE писали о двигателях с плохой репутацией во внедорожниках и пикапах Toyota. Всего одна неудачная серия двигателей заставила производителя отозвать почти 275 000 автомобилей за период с 2024 по 2026 год.

Также читайте, какие детали подержанных автомобилей выходят из строя чаще всего. Оценка текущего состояния без учета конструктивных недостатков конкретного двигателя при покупке автомобиля часто приводит к огромным расходам.

рейтинг Tesla авто автомобиль Volkswagen Renault Jaguar Honda Audi Toyota подержанные авто Volvo Mazda Kia Hyundai Land Rover Range Rover
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации