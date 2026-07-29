Десять популярних авто з пробігом, які не купують в Україні у 2026 році

Renault Koleos 2009 року. Фото: netcarshow.com

Український вторинний авторинок суттєво змінився, і раніше популярні моделі почали місяцями зависати на сайтах оголошень. Навіть машини з хорошим оснащенням і комфортним салоном програють конкуренцію через специфічні технічні проблеми або дорогий сервіс. Покупці стали значно прискіпливішими, уникаючи складних конструкцій та потенційно збиткових варіантів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Забута класика

Десяте місце посідає Volkswagen Touareg другого покоління. Попри комфортний салон і легендарний 3-літровий дизель, реальні пробіги більшості машин на ринку вже перевищують 300 000 км. На такому пробігу заміна ланцюгів ГРМ обходиться близько 3000 доларів, а реальна витрата пального по місту сягає 12-13 л/100 км. Покупців також лякає вікова пневмопідвіска та висока вартість її обслуговування.

На дев'ятому місці опинилася Audi A7. Її ефектний дизайн уже не викликає колишнього захоплення, а надійних і доступних за ціною бензинових моторів модель практично не має. Дизельні модифікації коштують надто дорого, тому за аналогічні кошти покупці частіше обирають більш практичні та ліквідні Audi A6 у кузовах седан чи універсал.

Восьму позицію займає преміальний седан Volvo S90. Автомобіль пропонує надійні 2-літрові мотори з ресурсом понад 400 000 км, 8-ступеневий автомат Aisin, чудову шумоізоляцію та якісні матеріали. Проте покупці віддають перевагу конкурентам на кшталт Toyota Camry через побоювання високих цін на запчастини та ремонт шведської марки.

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Проблемні мотори

Сьоме місце посідає Mazda 6 з дизельним двигуном 2,2 л. На відміну від бензинових версій, дизель має безліч проблем з закоксовуванням, екологією та потраплянням солярки в мастило під час міської експлуатації. Попри якісний 6-ступеневий автомат Aisin і привабливий цінник, ці автомобілі затримуються в продажу надовго.

Шостою стала Honda Civic останніх років. Модель має надійний 2-літровий мотор, безпроблемну електрику та стильний дизайн. Проте підвіска налаштована на керованість і виявляється занадто жорсткою для міських доріг з бруківкою та коліями. Постійні жорсткі удари знижують комфорт, через що власники намагаються швидко продати авто, а нові покупці шукають м'якші машини.

П'яту сходинку займає компактний Range Rover Evoque. Модель оснащується зрозумілими 2-літровими моторами та 8-ступеневим автоматом, має високий кліренс і відмінну шумоізоляцію. Однак погана репутація бренду Land Rover і страх перед дорогою електрикою лякають потенційних покупців.

Ризикована купівля

На четвертому місці опинилися автомобілі марки Jaguar, зокрема моделі F-Pace та XF. Втрата іміджу розкоші, швидке здешевлення на ринку та складні 2-літрові дизельні або електричні силові установки змушують покупців обирати простіші альтернативи серед мас-маркету.

Третє місце посів електричний Volkswagen e-Golf. Більшість пригнаних з Європи екземплярів мають проблеми з корозією кузова через експлуатацію в холодних країнах. Окрім того, реальний запас ходу в 100-120 км істотно програє конкурентам, через що ці хетчбеки не купують навіть за низькою ціною.

Друге місце займає кросовер Renault Koleos першого покоління. Модель має надійний 2-літровий дизельний мотор з ресурсом понад 500 000 км та витривалу автоматичну коробку. Проте специфічний і суперечливий дизайн екстер'єру відштовхує більшість потенційних власників.

Перше місце за неліквідністю посідають майже всі вживані електромобілі з пробігом понад 160 000—180 000 км (за винятком марок Kia та Hyundai). Навіть такі преміальні машини, як Audi e-tron чи Tesla, зависають на майданчиках місяцями через острах покупців перед деградацією та дорогою заміною тягової батареї.

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