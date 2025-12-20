Пять непрактичных авто, которые не выдерживают украинских дорог

2025 Volkswagen Arteon Фото: topgear.com

Украинские дороги остаются серьезным испытанием даже для выносливой техники, быстро выявляя слабые места конструкции транспортных средств. Ямы, разрушенные обочины и гравий часто приводят к тому, что автомобили, которые выглядят идеально в салоне, в реальных условиях становятся причиной разочарований. По мнению экспертов, существует ряд моделей, которые конструктивно не готовы к таким нагрузкам.

Об этом написал SUV News.

Tesla Model 3 (с большими дисками)

Несмотря на имидж идеального городского электрокара, отечественные реалии быстро развеивают иллюзии владельцев. Низкий клиренс, жесткая подвеска и уязвимые 18-20-дюймовые колеса делают поездки вне идеального асфальта рискованными. На разбитых участках часто страдают подрамники и защита батареи, что приводит к дорогостоящему ремонту даже после незначительных ударов.

BMW 3 Series

Похожая ситуация наблюдается с BMW 3 Series (кузова F30/F40) с M-пакетом. То, что в Германии считается преимуществом — спортивная жесткая подвеска и низкопрофильная резина, — в Украине становится недостатком. Автомобиль демонстрирует слабую устойчивость к ударам, из-за чего рычаги и стойки стабилизатора требуют частой замены. Даже при аккуратном вождении расходы на обслуживание ходовой части становятся регулярными.

Peugeot 508 второго поколения

Французский седан также попал в список непрактичных авто. Его слабыми местами называют длинный передний свес, малый дорожный просвет и чувствительную многорычажную подвеску. Кроме механических повреждений, езда по плохому покрытию часто провоцирует сбои в электронике, а в салоне быстро появляются посторонние звуки и люфты.

Mazda 6 последних поколений

Японское авто демонстрирует, что баланс комфорта и управляемости не всегда гарантирует долговечность. Подвеска этого авто мягкая, но в украинских условиях оказывается недолговечной: амортизаторы и сайлентблоки изнашиваются ускоренными темпами. Низкая посадка и чувствительность к перегрузкам делают эту модель затратным выбором.

Volkswagen Arteon

Замыкает список Arteon, который позиционируется как бизнес-класс, но фактически рассчитан только на качественное покрытие. Минимальный клиренс, жесткие настройки ходовой и уязвимые колеса большого диаметра приводят к тому, что владельцы вынуждены часто тратиться на дорогие оригинальные детали. В украинских реалиях это авто быстро теряет свою премиальность из-за необходимости постоянных ремонтов.