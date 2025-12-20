Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Популярні авто, які не підходять для українських доріг

Популярні авто, які не підходять для українських доріг

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:45
П’ять непрактичних авто, які не витримують українських доріг
2025 Volkswagen Arteon Фото: topgear.com

Українські дороги залишаються серйозним випробуванням навіть для витривалої техніки, швидко виявляючи слабкі місця конструкції транспортних засобів. Ями, зруйновані узбіччя та гравій часто призводять до того, що автомобілі, які виглядають ідеально в салоні, в реальних умовах стають причиною розчарувань. На думку експертів, існує низка моделей, які конструктивно не готові до таких навантажень.

Про це написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Tesla Model 3 (з великими дисками)

Попри імідж ідеального міського електрокара, вітчизняні реалії швидко розвіюють ілюзії власників. Низький кліренс, жорстка підвіска та вразливі 18–20-дюймові колеса роблять поїздки поза ідеальним асфальтом ризикованими. На розбитих ділянках часто страждають підрамники та захист батареї, що призводить до дорогого ремонту навіть після незначних ударів.

BMW 3 Series

Схожа ситуація спостерігається з BMW 3 Series (кузови F30/F40) з M-пакетом. Те, що в Німеччині вважається перевагою — спортивна жорстка підвіска та низькопрофільна гума, — в Україні стає недоліком. Автомобіль демонструє слабку стійкість до ударів, через що важелі та стійки стабілізатора потребують частої заміни. Навіть за умови акуратного водіння витрати на обслуговування ходової частини стають регулярними.

Також читайте:

Які вживані авто продаються в Україні миттєво

Невбивані кросовери з пробігом за ціною до 10 000 доларів

Peugeot 508 другого покоління

Французький седан також потрапив до списку непрактичних авто. Його слабкими місцями називають довгий передній звис, малий дорожній просвіт та чутливу багатоважільну підвіску. Крім механічних пошкоджень, їзда поганим покриттям часто провокує збої в електроніці, а в салоні швидко з’являються сторонні звуки та люфти.

Mazda 6 останніх поколінь

Японське авто демонструє, що баланс комфорту та керованості не завжди гарантує довговічність. Підвіска цього авто м’яка, але в українських умовах виявляється недовговічною: амортизатори та сайлентблоки зношуються прискореними темпами. Низька посадка та чутливість до перевантажень роблять цю модель витратним вибором.

Volkswagen Arteon

Замикає перелік Arteon, який позиціонується як бізнес-клас, але фактично розрахований лише на якісне покриття. Мінімальний кліренс, жорсткі налаштування ходової та вразливі колеса великого діаметра призводять до того, що власники змушені часто витрачатися на дорогі оригінальні деталі. В українських реаліях це авто швидко втрачає свою преміальність через необхідність постійних ремонтів.

дороги Tesla авто BMW автомобіль Volkswagen
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації