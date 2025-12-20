П’ять непрактичних авто, які не витримують українських доріг

2025 Volkswagen Arteon Фото: topgear.com

Українські дороги залишаються серйозним випробуванням навіть для витривалої техніки, швидко виявляючи слабкі місця конструкції транспортних засобів. Ями, зруйновані узбіччя та гравій часто призводять до того, що автомобілі, які виглядають ідеально в салоні, в реальних умовах стають причиною розчарувань. На думку експертів, існує низка моделей, які конструктивно не готові до таких навантажень.

Tesla Model 3 (з великими дисками)

Попри імідж ідеального міського електрокара, вітчизняні реалії швидко розвіюють ілюзії власників. Низький кліренс, жорстка підвіска та вразливі 18–20-дюймові колеса роблять поїздки поза ідеальним асфальтом ризикованими. На розбитих ділянках часто страждають підрамники та захист батареї, що призводить до дорогого ремонту навіть після незначних ударів.

BMW 3 Series

Схожа ситуація спостерігається з BMW 3 Series (кузови F30/F40) з M-пакетом. Те, що в Німеччині вважається перевагою — спортивна жорстка підвіска та низькопрофільна гума, — в Україні стає недоліком. Автомобіль демонструє слабку стійкість до ударів, через що важелі та стійки стабілізатора потребують частої заміни. Навіть за умови акуратного водіння витрати на обслуговування ходової частини стають регулярними.

Peugeot 508 другого покоління

Французький седан також потрапив до списку непрактичних авто. Його слабкими місцями називають довгий передній звис, малий дорожній просвіт та чутливу багатоважільну підвіску. Крім механічних пошкоджень, їзда поганим покриттям часто провокує збої в електроніці, а в салоні швидко з’являються сторонні звуки та люфти.

Mazda 6 останніх поколінь

Японське авто демонструє, що баланс комфорту та керованості не завжди гарантує довговічність. Підвіска цього авто м’яка, але в українських умовах виявляється недовговічною: амортизатори та сайлентблоки зношуються прискореними темпами. Низька посадка та чутливість до перевантажень роблять цю модель витратним вибором.

Volkswagen Arteon

Замикає перелік Arteon, який позиціонується як бізнес-клас, але фактично розрахований лише на якісне покриття. Мінімальний кліренс, жорсткі налаштування ходової та вразливі колеса великого діаметра призводять до того, що власники змушені часто витрачатися на дорогі оригінальні деталі. В українських реаліях це авто швидко втрачає свою преміальність через необхідність постійних ремонтів.