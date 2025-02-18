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Популярный хэтчбек Toyota получил несколько обновлений

18 февраля 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Популярный хэтчбек Toyota получил обновления в 2025 году
2025 Toyota Yaris GR Sport. Фото: carscoops.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Toyota обновила модельный ряд популярного Yaris — автомобиль получил более широкую палитру красок, а также еще более привлекательный топовый вариант GR Sport. Производство нового Yaris уже стартовало в феврале 2025 года.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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Свежая палитра

Топовый спортивный вариант GR Sport получил цвет Storm Grey, который доступен в двухцветном варианте с черной крышей. Также эта версия имеет новый дизайн 18-дюймовых алюминиевых колесных дисков с матовой отделкой и с шинами 215/40 R18.

Интерьер модели полон спортивных акцентов, таких как красная лента или акценты Gun Metal Grey на дверях, боках салона, а также на центральной консоли и рулевом колесе. В салоне использована обивка из эко-замши с кожаными боковыми панелями. В автомобилях 2025 модельного года логотип GR размещен на подголовниках сидений. Эмблемы спортивного подразделения Toyota также видны на руле, кнопке запуска и виртуальной кабине.

Інтер’єр Toyota Yaris GR Sport 2025 року.
Фото: highmotor.com

Топливная эффективность

С 1,5-литровой гибридной системой мощностью 116 л.с. Toyota Yaris потребляет всего 3,8 л/100 км. В свою очередь, гибридный привод 1.5 на 130 л.с. обеспечивает лучший разгон и большую динамику, а расходует топлива от 4,2 л/100 км.

Ранее мы писали, что Toyota перезапускает модель, которую не производила почти 20 лет. Также Toyota выпустит бюджетный пикап по цене 25 000 долларов.

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