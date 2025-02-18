Популярний хетчбек Toyota отримав оновлення у 2025 році

2025 Toyota Yaris GR Sport. Фото: carscoops.com

Toyota оновила модельний ряд популярного Yaris — автомобіль отримав ширшу палітру фарб, а також ще привабливіший топовий варіант GR Sport. Виробництво нового Yaris вже стартувало в лютому 2025 року.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Свіжа палітра

Топовий спортивний варіант GR Sport отримав колір Storm Grey, який доступний у двоколірному варіанті з чорним дахом. Також ця версія має новий дизайн 18-дюймових алюмінієвих колісних дисків з матовою обробкою та з шинами 215/40 R18.

Інтер’єр моделі сповнений спортивних акцентів, таких як червона стрічка або акценти Gun Metal Grey на дверях, боках салону, а також на центральній консолі та кермі. В салоні використана оббивка з екозамші зі шкіряними бічними панелями. В автомобілях 2025 модельного року логотип GR розміщений на підголівниках сидінь. Емблеми спортивного підрозділу Toyota також видно на кермі, кнопці запуску та віртуальній кабіні.

Фото: highmotor.com

Паливна ефективність

З 1,5-літровою гібридною системою потужністю 116 к.с. Toyota Yaris споживає лише 3,8 л/100 км. Своєю чергою, гібридний привід 1.5 на 130 к.с. забезпечує кращий розгін та більшу динаміку, а витрачає палива від 4,2 л/100 км.

Раніше ми писали, що Toyota перезапускає модель, яку не виробляла майже 20 років. Також Toyota випустить бюджетний пікап за ціною 25 000 доларів.