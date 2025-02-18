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Популярний хетчбек Toyota отримав кілька оновлень

18 лютого 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Популярний хетчбек Toyota отримав оновлення у 2025 році
2025 Toyota Yaris GR Sport. Фото: carscoops.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Toyota оновила модельний ряд популярного Yaris — автомобіль отримав ширшу палітру фарб, а також ще привабливіший топовий варіант GR Sport. Виробництво нового Yaris вже стартувало в лютому 2025 року.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Свіжа палітра

Топовий спортивний варіант GR Sport отримав колір Storm Grey, який доступний у двоколірному варіанті з чорним дахом. Також ця версія має новий дизайн 18-дюймових алюмінієвих колісних дисків з матовою обробкою та з шинами 215/40 R18.

Інтер’єр моделі сповнений спортивних акцентів, таких як червона стрічка або акценти Gun Metal Grey на дверях, боках салону, а також на центральній консолі та кермі. В салоні використана оббивка з екозамші зі шкіряними бічними панелями. В автомобілях 2025 модельного року логотип GR розміщений на підголівниках сидінь. Емблеми спортивного підрозділу Toyota також видно на кермі, кнопці запуску та віртуальній кабіні.

Інтер’єр Toyota Yaris GR Sport 2025 року.
Фото: highmotor.com

Паливна ефективність

З 1,5-літровою гібридною системою потужністю 116 к.с. Toyota Yaris споживає лише 3,8 л/100 км. Своєю чергою, гібридний привід 1.5 на 130 к.с. забезпечує кращий розгін та більшу динаміку, а витрачає палива від 4,2 л/100 км.

Раніше ми писали, що Toyota перезапускає модель, яку не виробляла майже 20 років. Також  Toyota випустить бюджетний пікап за ціною 25 000 доларів.

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