Распространенные ошибки водителя, которые повышают расходы на автомобиль

Ошибки водителя, которые сильно увеличивают расходы на авто
Автовладельцы часто доверяют непроверенным советам по правильному обслуживанию машины со стороны "опытных водителей". В лучшем случае это ничего не дает, в худшем — может навредить автомобилю достаточно серьезно.
О девяти распространенных ошибках написала Avtosota.
- Часто менять масло
На современных авто нужно менять масло через 10 000-15 000 км пробега. Более частая замена возможна только при эксплуатации в сложных условиях (пробки, постоянные короткие поездки).
- Увлекаться премиальным топливом
Высокооктановое топливо подходит только для двигателей, специально разработанных под него. Мотору на обычном бензине премиальное топливо ничего не даст.
- Долго прогревать авто
Современному двигателю достаточно проехать первые несколько километров на невысоких оборотах.
- Точное давление в шинах
Маркировка на боковине шины указывает максимальное допустимое давление, а не рекомендованное для авто. Правильные показатели обычно пишут в руководстве пользователя.
- Громкий выхлоп — высокая мощность
Громкий звук выхлопа обычно является признаком неисправности двигателя или топливной системы.
- Мыть машину на солнце
Вода на поверхности кузова под прямыми солнечными лучами может привести к выгоранию краски из-за эффекта линзы.
- Проверять уровень масла только во время замены
Регулярная проверка уровня масла необходима. Если утечку вовремя не заметить, она может привести к поломке двигателя.
- Пользоваться любым антифризом
Для разных двигателей требуется определенный антифриз. Использование неподходящей жидкости может привести к повреждению системы охлаждения и двигателя.
- Не проводить ротацию шин
Шины изнашиваются неравномерно. Чтобы избежать преждевременной замены всего комплекта, рекомендуется менять их местами каждые 6000-8000 км.
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