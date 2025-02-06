Распространенные ошибки водителя, которые повышают расходы на автомобиль

Ремонт авто. Фото: freepik.com

Автовладельцы часто доверяют непроверенным советам по правильному обслуживанию машины со стороны "опытных водителей". В лучшем случае это ничего не дает, в худшем — может навредить автомобилю достаточно серьезно.

О девяти распространенных ошибках написала Avtosota.

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Часто менять масло

На современных авто нужно менять масло через 10 000-15 000 км пробега. Более частая замена возможна только при эксплуатации в сложных условиях (пробки, постоянные короткие поездки).

Увлекаться премиальным топливом

Высокооктановое топливо подходит только для двигателей, специально разработанных под него. Мотору на обычном бензине премиальное топливо ничего не даст.

Долго прогревать авто

Современному двигателю достаточно проехать первые несколько километров на невысоких оборотах.

Точное давление в шинах

Маркировка на боковине шины указывает максимальное допустимое давление, а не рекомендованное для авто. Правильные показатели обычно пишут в руководстве пользователя.

Громкий выхлоп — высокая мощность

Громкий звук выхлопа обычно является признаком неисправности двигателя или топливной системы.

Мыть машину на солнце

Вода на поверхности кузова под прямыми солнечными лучами может привести к выгоранию краски из-за эффекта линзы.

Проверять уровень масла только во время замены

Регулярная проверка уровня масла необходима. Если утечку вовремя не заметить, она может привести к поломке двигателя.

Пользоваться любым антифризом

Для разных двигателей требуется определенный антифриз. Использование неподходящей жидкости может привести к повреждению системы охлаждения и двигателя.

Не проводить ротацию шин

Шины изнашиваются неравномерно. Чтобы избежать преждевременной замены всего комплекта, рекомендуется менять их местами каждые 6000-8000 км.

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