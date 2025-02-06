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Ошибки водителя, которые сильно увеличивают расходы на авто

6 февраля 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Распространенные ошибки водителя, которые повышают расходы на автомобиль
Ремонт авто. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Автовладельцы часто доверяют непроверенным советам по правильному обслуживанию машины со стороны "опытных водителей". В лучшем случае это ничего не дает, в худшем — может навредить автомобилю достаточно серьезно.

О девяти распространенных ошибках написала Avtosota.

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  • Часто менять масло

На современных авто нужно менять масло через 10 000-15 000 км пробега. Более частая замена возможна только при эксплуатации в сложных условиях (пробки, постоянные короткие поездки).

  • Увлекаться премиальным топливом

Высокооктановое топливо подходит только для двигателей, специально разработанных под него. Мотору на обычном бензине премиальное топливо ничего не даст.

  • Долго прогревать авто

Современному двигателю достаточно проехать первые несколько километров на невысоких оборотах.

  • Точное давление в шинах

Маркировка на боковине шины указывает максимальное допустимое давление, а не рекомендованное для авто. Правильные показатели обычно пишут в руководстве пользователя.

  • Громкий выхлоп — высокая мощность

Громкий звук выхлопа обычно является признаком неисправности двигателя или топливной системы.

  • Мыть машину на солнце

Вода на поверхности кузова под прямыми солнечными лучами может привести к выгоранию краски из-за эффекта линзы.

  • Проверять уровень масла только во время замены

Регулярная проверка уровня масла необходима. Если утечку вовремя не заметить, она может привести к поломке двигателя.

  • Пользоваться любым антифризом

Для разных двигателей требуется определенный антифриз. Использование неподходящей жидкости может привести к повреждению системы охлаждения и двигателя.

  • Не проводить ротацию шин

Шины изнашиваются неравномерно. Чтобы избежать преждевременной замены всего комплекта, рекомендуется менять их местами каждые 6000-8000 км.

Ранее мы писали, почему мотор автомобиля глохнет посреди дороги. Также эксперты объяснили, как WD-40 может серьезно повредить автомобиль.

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