Поширені помилки водія, які підвищують витрати на автомобіль

Ремонт авто. Фото: freepik.com

Автовласники часто довіряють неперевіреним порадам щодо правильного обслуговування машини збоку "досвідчених водіїв". В кращому випадку це нічого не дає, в гіршому — може нашкодити автомобілю досить серйозно.

Про дев'ять поширених помилок написала Avtosota.

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Часто міняти оливу

На сучасних авто потрібно міняти оливу через 10 000-15 000 км пробігу. Частіша заміна можлива лише за експлуатації в складних умовах (затори, постійні короткі поїздки).

Захоплюватися преміальним паливом

Високооктанове паливо підходить лише для двигунів, спеціально розроблених під нього. Мотору на звичайному бензині преміальне пальне нічого не дасть.

Довго прогрівати авто

Сучасному двигуну досить проїхати перші кілька кілометрів на невисоких обертах.

Точний тиск в шинах

Маркування на боковині шини вказує максимальний допустимий тиск, а не рекомендований для авто. Правильні показники зазвичай пишуть у посібнику користувача.

Гучний вихлоп — висока потужність

Гучний звук вихлопу зазвичай є ознакою несправності двигуна або паливної системи.

Мити машину на сонці

Вода на поверхні кузова під прямим сонячним промінням може призвести до вигоряння фарби через ефект лінзи.

Перевіряти рівень оливи лише під час заміни

Регулярна перевірка рівня оливи необхідна. Якщо витік вчасно не помітити, він може призвести до поломки двигуна.

Користуватися будь-яким антифризом

Для різних двигунів потрібен певний антифриз. Використання невідповідної рідини може призвести до пошкодження системи охолодження та двигуна.

Не проводити ротацію шин

Шини зношуються нерівномірно. Щоб уникнути передчасної заміни всього комплекту, рекомендується міняти їх місцями кожні 6000–8000 км.

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