Быстрый ПДД тест — разрешено ли буксировка синего авто прямо

Можно ли буксировать авто? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание дорожных знаков ПДД. Разрешена ли буксировка синего авто прямо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги белый автомобиль буксирует синий, который не может двигаться самостоятельно из-за повреждений.

На перекрестке, к которому приближаются автомобили, установлен знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено".





Этот знак запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств.

Его действие не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, находящиеся там.

Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали решить тест по ПДД об очередности проезда сложного перекрестка. Также писали, как правильно водителю выполнить съезд с кругового перекрестка.