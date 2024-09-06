Тестирование с ПДД — что мешает водителю легковушки обогнать грузовик

Разрешен ли обгон? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание правил обгона. Разрешено ли водителю желтого автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если грузовик едет со скоростью менее 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель желтого автомобиля намерен обогнать грузовик. Что может помешать ему выполнить задуманный маневр?

На участке дороги установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен".





Этот знак не распространяется на легковые автомобили, а следовательно, не запрещает водителю желтой машины обогнать грузовик.

Еще одна деталь, которая бросается в глаза — обгон происходит у выезда с территории магазина. Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестках запрещен. Но выезд с территории магазина, как и с любой другой прилегающей к дороге территории, не считается перекрестком.

Таким образом, водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации ничего не мешает совершить обгон.

Правильный ответ №1

Ранее в тесте по ПДД мы спрашивали, может ли авто обогнать сразу две машины спереди. Также разбирали хитрую задачу, кто из водителей нарушит правила во время обгона на дороге.