Тестування з ПДР — що заважає водієві легковика обігнати вантажівку

Чи дозволений обгін? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання правил обгону. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля обігнати вантажівку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо вантажівка їде зі швидкістю менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

Водій жовтого автомобіля має намір обігнати вантажівку. Що може завадити йому виконати задуманий маневр?

На ділянці дороги встановлено знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено".





Цей знак не поширюється на легкові автомобілі, а отже не забороняє водієві жовтої машини обігнати вантажівку.

Ще одна деталь, яка впадає в око — обгін відбувається біля виїзду з території магазину. Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехрестях заборонений. Але виїзд з території магазину як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території не вважається перехрестям.

Таким чином, водієві жовтого автомобіля у зображеній ситуації ніщо не заважає виконати обгін.

Правильна відповідь №1

Раніше в тесті з ПДР ми запитували, чи може авто обігнати одразу дві машини спереду. Також розбирали хитру задачу, хто з водіїв порушить правила під час обгону на дорозі.