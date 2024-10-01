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Помиляються 43% водіїв — чи дозволено буксирування синього авто прямо

1 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий ПДР тест — чи дозволено буксирування синього авто прямо
Можна буксирувати авто? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків ПДР. Чи дозволено буксирування синього авто прямо в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Помиляються 43% водіїв — чи дозволено буксирування синього авто прямо - фото 1

На ділянці дороги білий автомобіль буксирує синій, який не може рухатися самостійно через пошкодження.

На перехресті, до якого наближаються автомобілі встановлено знак 3.4 "Рух з причепом заборонено".


Помиляються 43% водіїв — чи дозволено буксирування синього авто прямо - фото 2

Цей знак забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

Його дія не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які там розташовані.

Зона дії знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Дія знаку не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували розв'язати тест з ПДР про черговість проїзду складного перехрестя. Також писали, як правильно водієві виконати з'їзд з кругового перехрестя.

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