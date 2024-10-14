Быстрый тест по ПДД — разрешено ли водителю выполнить разворот

Ошибаются 35% водителей — разрешен ли разворот в этом месте
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Может ли водитель зеленого автомобиля выполнить разворот в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разворот разрешен.
- Разворот запрещен.
Разбор задачи
Водитель зеленой машины находится на участке дороги один и намерен выполнить разворот. Разворот — это один из наиболее опасных маневров, поэтому правила дорожного движения запрещают его в определенных ситуациях.
Согласно пункту 10.7 ПДД, нельзя выполнять разворот, если видимость дороги для водителя менее 100 метров хотя бы в одном направлении.
В изображенной на рисунке ситуации перед водителем на дороге начинается резкий спуск вниз, поэтому он не может видеть, какие машины могут приближаться к нему на встречу.
Следовательно, разворот в этом месте запрещен.
Правильный ответ №2
Ранее мы публиковали коварный тест по ПДД, где нужно выяснить, как можно развернуться водителю красного авто. Также предлагали решить сложный случай на круговом перекрестке.
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