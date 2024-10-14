Швидкий тест з ПДР — чи дозволено водієві виконати розворот

Помиляються 35% водіїв — чи дозволений розворот у цьому місці
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Чи може водій зеленого автомобіля виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Розворот дозволений.
- Розворот заборонений.
Розбір задачі
Водій зеленої машини знаходиться на ділянці дороги один та має намір виконати розворот. Розворот — це один з найбільш небезпечних маневрів, тому правила дорожнього руху забороняють його в певних ситуаціях.
Згідно з пунктом 10.7 ПДР, не можна виконувати розворот, якщо видимість дороги для водія менш як 100 метрів хоча б в одному напрямку.
В зображеній на малюнку ситуації перед водієм на дорозі починається різкий спуск вниз, тому він не може бачити які машини можуть наближатися до нього на зустріч.
Отже, розворот у цьому місці заборонений.
Правильна відповідь №2
Раніше ми публікували підступний тест з ПДР, де потрібно з'ясувати, як дозволено розвернутися водієві червоного авто. Також пропонували розв'язати складний випадок на круговому перехресті.
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