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Помиляються 35% водіїв — чи дозволений розворот у цьому місці

14 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидкий тест з ПДР — чи дозволено водієві виконати розворот
Можна розвернутися? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Чи може водій зеленого автомобіля виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Розворот дозволений.
  2. Розворот заборонений.

Розбір задачі

Помиляються 35% водіїв — чи дозволений розворот у цьому місці - фото 1

Водій зеленої машини знаходиться на ділянці дороги один та має намір виконати розворот. Розворот — це один з найбільш небезпечних маневрів, тому правила дорожнього руху забороняють його в певних ситуаціях.

Згідно з пунктом 10.7 ПДР, не можна виконувати розворот, якщо видимість дороги для водія менш як 100 метрів хоча б в одному напрямку.

В зображеній на малюнку ситуації перед водієм на дорозі починається різкий спуск вниз, тому він не може бачити які машини можуть наближатися до нього на зустріч.

Отже, розворот у цьому місці заборонений.

Правильна відповідь №2

Раніше ми публікували підступний тест з ПДР, де потрібно з'ясувати, як дозволено розвернутися водієві червоного авто. Також пропонували розв'язати складний випадок на круговому перехресті.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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