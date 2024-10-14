Швидкий тест з ПДР — чи дозволено водієві виконати розворот

Можна розвернутися? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Чи може водій зеленого автомобіля виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Розворот дозволений. Розворот заборонений.

Розбір задачі

Водій зеленої машини знаходиться на ділянці дороги один та має намір виконати розворот. Розворот — це один з найбільш небезпечних маневрів, тому правила дорожнього руху забороняють його в певних ситуаціях.

Згідно з пунктом 10.7 ПДР, не можна виконувати розворот, якщо видимість дороги для водія менш як 100 метрів хоча б в одному напрямку.

В зображеній на малюнку ситуації перед водієм на дорозі починається різкий спуск вниз, тому він не може бачити які машини можуть наближатися до нього на зустріч.

Отже, розворот у цьому місці заборонений.

Правильна відповідь №2

Раніше ми публікували підступний тест з ПДР, де потрібно з'ясувати, як дозволено розвернутися водієві червоного авто. Також пропонували розв'язати складний випадок на круговому перехресті.