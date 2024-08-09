Коварный тест по ПДД — можно ли водителю повернуть налево

Есть нарушения? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме регулирования дорожного движения. Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги синий автомобиль намерен повернуть налево. С этой целью он правильно перестроился в крайнюю левую полосу.

На дороге видна двойная сплошная разметка 1.3, разделяющая транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос движения, или на участках дорог с тремя (2 + 1) полосами.

Двойную сплошную запрещено пересекать с любой стороны. Но в изображенной ситуации напротив АЗС эта разметка прерывается.

В то же время, на этом участке установлен дорожный знак 4.1. "Движение прямо".





Этот знак разрешает движение только прямо. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен, а также установлен в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности на АЗС.

Но водитель синего авто поворачивает налево, а это запрещено.

В ситуации, когда разметка и дорожный знак позволяют противоположное, читаем пункт 8.2 ПДД:

"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией".

Правильный ответ №2

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