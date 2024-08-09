Коварный тест по ПДД — можно ли водителю повернуть налево

Ошибаются 42% — нарушает ли правила водитель синей машины
Задача по теме регулирования дорожного движения. Разрешено ли водителю синего автомобиля повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На участке дороги синий автомобиль намерен повернуть налево. С этой целью он правильно перестроился в крайнюю левую полосу.
На дороге видна двойная сплошная разметка 1.3, разделяющая транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос движения, или на участках дорог с тремя (2 + 1) полосами.
Двойную сплошную запрещено пересекать с любой стороны. Но в изображенной ситуации напротив АЗС эта разметка прерывается.
В то же время, на этом участке установлен дорожный знак 4.1. "Движение прямо".
Этот знак разрешает движение только прямо. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен, а также установлен в начале дороги или за перекрестком, распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.
Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности на АЗС.
Но водитель синего авто поворачивает налево, а это запрещено.
В ситуации, когда разметка и дорожный знак позволяют противоположное, читаем пункт 8.2 ПДД:
"Дорожные знаки имеют преимущество перед дорожной разметкой и могут быть постоянными, временными и с изменяющейся информацией".
Правильный ответ №2
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