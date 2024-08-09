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Помиляється 42% — чи порушує правила водій синьої машини

9 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Підступний тест з ПДР — чи можна водію повернути ліворуч
Є порушення? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водію синього автомобіля повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Помиляється 42% — чи порушує правила водій синьої машини - фото 1

На ділянці дороги синій автомобіль має намір повернути ліворуч. Для цього він правильно перестроївся у крайню ліву смугу.

На дорозі видно подвійну суцільну розмітку 1.3, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири та більше смуг руху, або на ділянках доріг з трьома (2 + 1) смугами.

Подвійну суцільну категорично заборонено перетинати з будь-якого боку. Але в зображеній ситуації навпроти АЗС ця розмітка переривається.

Водночас на цій ділянці встановлено дорожній знак 4.1. "Рух прямо".


Помиляється 42% — чи порушує правила водій синьої машини - фото 2

Цей знак дозволяє рух лише прямо. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений, а також, установлений на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема на АЗС.

Але водій синього авто повертає ліворуч, а це — заборонено.

В ситуації, коли розмітка та дорожній знак дозволяють протилежне, читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією".

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми розташування транспортних засобів на дорозі — тут і тут.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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