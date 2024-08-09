Підступний тест з ПДР — чи можна водію повернути ліворуч

Є порушення? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водію синього автомобіля повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги синій автомобіль має намір повернути ліворуч. Для цього він правильно перестроївся у крайню ліву смугу.

На дорозі видно подвійну суцільну розмітку 1.3, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири та більше смуг руху, або на ділянках доріг з трьома (2 + 1) смугами.

Подвійну суцільну категорично заборонено перетинати з будь-якого боку. Але в зображеній ситуації навпроти АЗС ця розмітка переривається.

Водночас на цій ділянці встановлено дорожній знак 4.1. "Рух прямо".





Цей знак дозволяє рух лише прямо. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений, а також, установлений на початку дороги або за перехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема на АЗС.

Але водій синього авто повертає ліворуч, а це — заборонено.

В ситуації, коли розмітка та дорожній знак дозволяють протилежне, читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією".

Правильна відповідь №2

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