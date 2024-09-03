Тестирование по ПДД, в котором ошибаются 50% — кто уступит на перекрестке

Кто должен дать дорогу? Рисунок: "Тримай кермо".

Не сложная ситуация на дороге, но почему половина водителей неправильно отвечают на этот вопрос. Кто должен уступить дорогу — желтая легковушка или красный грузовик?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль. Красный грузовик. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке водитель грузовика намерен проехать прямо, а желтая машина повернуть направо. Пути автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

На перекрестке нет ни светофоров, ни регулировщика, ни знаков приоритета. Покрытие дорог для обеих машин одинаковое. Единственное отличие — возле грузовика на дороге нанесена разметка. Но разметка не делает дорогу главной.

Следовательно, дороги у обоих автомобилей равнозначны, поэтому разъехаться им поможет пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Таким образом, грузовик имеет помеху справа в виде желтой машины, а значит, уступить должен именно водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали решить, в какой последовательности разъедутся авто на перекрестке. Также публиковали хитрый тест по ПДД на приоритет движения.