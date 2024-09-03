Тестирование по ПДД, в котором ошибаются 50% — кто уступит на перекрестке

Половина водителей ошибаются — кто уступит на перекрестке
Не сложная ситуация на дороге, но почему половина водителей неправильно отвечают на этот вопрос. Кто должен уступить дорогу — желтая легковушка или красный грузовик?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль.
- Красный грузовик.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водитель грузовика намерен проехать прямо, а желтая машина повернуть направо. Пути автомобилей пересекаются, поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.
На перекрестке нет ни светофоров, ни регулировщика, ни знаков приоритета. Покрытие дорог для обеих машин одинаковое. Единственное отличие — возле грузовика на дороге нанесена разметка. Но разметка не делает дорогу главной.
Следовательно, дороги у обоих автомобилей равнозначны, поэтому разъехаться им поможет пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Таким образом, грузовик имеет помеху справа в виде желтой машины, а значит, уступить должен именно водитель красного автомобиля.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали решить, в какой последовательности разъедутся авто на перекрестке. Также публиковали хитрый тест по ПДД на приоритет движения.
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