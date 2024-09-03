Тестування з ПДР, в якому помиляються 50% — хто поступиться на перехресті

Хто має дати дорогу? Малюнок: "Тримай кермо".

Не складна ситуація на дорозі, але чомусь половина водіїв неправильно відповідають на це запитання. Хто має дати дорогу — жовтий легковик або червона вантажівка?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль. Червона вантажівка. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті водій вантажівки має намір проїхати прямо, а жовта машина — повернути праворуч. Шляхи автомобілів перетинаються, тому хтось з них має поступитися дорогою.

На перехресті немає, ані світлофорів, ані регулювальника, ані знаків пріоритету. Покриття доріг для обох машин однакове. Єдина відмінність — у вантажівки на дорозі є розмітка. Але розмітка не робить дорогу головною.

Отже, дороги в обох автомобілів є рівнозначними, тому роз'їхатись їм допоможе пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Таким чином вантажівка має перешкоду праворуч у вигляді жовтої машини, а отже поступитися має саме водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували розв'язати, в якій послідовності роз’їдуться авто на перехресті. Також публікували хитрий тест з ПДР на пріоритет руху.