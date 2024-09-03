Тестування з ПДР, в якому помиляються 50% — хто поступиться на перехресті

Половина водіїв помиляються — хто поступиться на перехресті
Не складна ситуація на дорозі, але чомусь половина водіїв неправильно відповідають на це запитання. Хто має дати дорогу — жовтий легковик або червона вантажівка?
Завдання запропонував канал "Тримай кермо".
Варіанти відповіді
- Жовтий автомобіль.
- Червона вантажівка.
- Роз'їдуться за домовленістю.
Розбір задачі
На перехресті водій вантажівки має намір проїхати прямо, а жовта машина — повернути праворуч. Шляхи автомобілів перетинаються, тому хтось з них має поступитися дорогою.
На перехресті немає, ані світлофорів, ані регулювальника, ані знаків пріоритету. Покриття доріг для обох машин однакове. Єдина відмінність — у вантажівки на дорозі є розмітка. Але розмітка не робить дорогу головною.
Отже, дороги в обох автомобілів є рівнозначними, тому роз'їхатись їм допоможе пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Таким чином вантажівка має перешкоду праворуч у вигляді жовтої машини, а отже поступитися має саме водій червоного автомобіля.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували розв'язати, в якій послідовності роз’їдуться авто на перехресті. Також публікували хитрий тест з ПДР на пріоритет руху.
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