Бліц-тестування з ПДР — як вчинити водієві легкового автомобіля за правилами

Хто перший? Малюнок: "Ти знаєш ПДР?"

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Як має за правилами вчинити водій легкового автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Проїхати першим. Пропустити вантажівку.

Розбір задачі

На Т-образному перехресті водій жовтого автомобіля проїжджає прямо, а водій вантажівки має намір повернути ліворуч.





На перехресті встановлені світлофори та знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога".





Позаяк жовта машина знаходиться на головній, то здається що вона проїде першою. Але читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Отже, звертати увагу на знаки пріоритету в зображеній ситуації не потрібно.

Для водія легковика горить червоне світло та зелена стрілка у напрямку прямо у додатковій секції світлофора. Для водія вантажівки увімкнуте зелене світло.

Знову здається, що жовтий автомобіль має перевагу, адже водій вантажівки повертає ліворуч та має пропускати машини, які рухаються у попутному напрямку прямо та праворуч.

Але читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Отже, додаткова секція одночасно з основним червоним світлом з обов'язує водія жовтого авто пропускати транспортні засоби, що рухаються з інших напрямків на основний зелений сигнал світлофора..

Правильно відповідь №2

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