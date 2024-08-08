Блиц-тестирование с ПДД — как поступить водителю легкового автомобиля по правилам

Кто первый? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме регулирования дорожного движения. Как должен по правилам поступить водитель легкового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Проехать первым. Пропустить грузовик.

Разбор задачи

На Т-образном перекрестке водитель желтого автомобиля проезжает прямо, а водитель грузовика намерен повернуть налево.





На перекрестке установлены светофоры и знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 2.3 "Главная дорога".





Поскольку желтая машина находится на главной, то кажется, что она проедет первой. Но читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мерцающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Следовательно, обращать внимание на знаки приоритета в изображенной ситуации не нужно.

Для водителя легковушки горит красный свет и зеленая стрелка прямо в дополнительной секции светофора. Для водителя грузовика включен зеленый свет.

Снова кажется, что желтый автомобиль имеет преимущество, ведь водитель грузовика поворачивает налево и должен пропускать машины, которые двигаются в попутном направлении прямо и справа.

Но читаем пункт 16.9 ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Следовательно, дополнительная секция одновременно с основным красным светом обязывает водителя желтого авто пропускать транспортные средства, движущиеся с других направлений на основной зеленый сигнал светофора.

Правильно ответ №2

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