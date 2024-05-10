Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Задача на внимание — куда может проехать водитель белого автомобиля arrow

Задача на внимание — куда может проехать водитель белого автомобиля

10 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД на внимание: куда может проехать водитель белого автомобиля
Куда проедет белый автомобиль? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на знание дорожных знаков. В каком направлении разрешено продолжить движение белому автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. По всем направлениям разрешается.
  2. Только налево.
  3. Только в обратном направлении.
  4. Только прямо.
  5. Прямо и в обратном направлении.
  6. По всем направлениям запрещается.

Разбор задачи

Водитель всегда должен обращать внимание на дорожные знаки. Прежде всего, рассмотрим знак 5.16 "Направления движения по полосам".


Задача на внимание – куда может проехать водитель белого автомобиля - фото 1

Этот знак позволяет движение в трех направлениях — налево, прямо и в обратном направлении.

Также установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен".


Задача на внимание – куда может проехать водитель белого автомобиля - фото 2

Он, разумеется, запрещает поворот налево, но разрешает разворот.

Таким образом водителю белого автомобиля разрешено разворот и движение прямо.

Но не забываем о светофоре. На рисунке дополнительная стрелка указывает налево, но в основной секции горит красный свет, запрещающий двигаться прямо.

Следовательно, водитель в изображенной на рисунке ситуации может только развернуться.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина