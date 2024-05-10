Тест по ПДД на внимание: куда может проехать водитель белого автомобиля

Задача на внимание — куда может проехать водитель белого автомобиля
Задача на знание дорожных знаков. В каком направлении разрешено продолжить движение белому автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По всем направлениям разрешается.
- Только налево.
- Только в обратном направлении.
- Только прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- По всем направлениям запрещается.
Разбор задачи
Водитель всегда должен обращать внимание на дорожные знаки. Прежде всего, рассмотрим знак 5.16 "Направления движения по полосам".
Этот знак позволяет движение в трех направлениях — налево, прямо и в обратном направлении.
Также установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен".
Он, разумеется, запрещает поворот налево, но разрешает разворот.
Таким образом водителю белого автомобиля разрешено разворот и движение прямо.
Но не забываем о светофоре. На рисунке дополнительная стрелка указывает налево, но в основной секции горит красный свет, запрещающий двигаться прямо.
Следовательно, водитель в изображенной на рисунке ситуации может только развернуться.
Правильный ответ №3
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