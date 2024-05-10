Тест по ПДД на внимание: куда может проехать водитель белого автомобиля

Куда проедет белый автомобиль? Рисунок: "Школа Авто".

Задача на знание дорожных знаков. В каком направлении разрешено продолжить движение белому автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По всем направлениям разрешается. Только налево. Только в обратном направлении. Только прямо. Прямо и в обратном направлении. По всем направлениям запрещается.

Разбор задачи

Водитель всегда должен обращать внимание на дорожные знаки. Прежде всего, рассмотрим знак 5.16 "Направления движения по полосам".





Этот знак позволяет движение в трех направлениях — налево, прямо и в обратном направлении.

Также установлен знак 3.23 "Поворот налево запрещен".





Он, разумеется, запрещает поворот налево, но разрешает разворот.

Таким образом водителю белого автомобиля разрешено разворот и движение прямо.

Но не забываем о светофоре. На рисунке дополнительная стрелка указывает налево, но в основной секции горит красный свет, запрещающий двигаться прямо.

Следовательно, водитель в изображенной на рисунке ситуации может только развернуться.

Правильный ответ №3

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