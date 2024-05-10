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Задача на увагу — куди може проїхати водій білого автомобіля

10 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР на увагу: куди може проїхати водій білого автомобіля
Куди проїде біле авто? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на знання дорожніх знаків. В якому напрямку дозволено продовжити рух білому автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За усіма напрямками дозволяється.
  2. Лише ліворуч.
  3. Лише у зворотному напрямку.
  4. Лише прямо.
  5. Прямо та у зворотному напрямку.
  6. За усіма напрямками забороняється.

Розбір задачі

Водій завжди має звертати увагу на дорожні знаки. Насамперед розглянемо знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".


Задача на увагу — куди може проїхати водій білого автомобіля - фото 1

Цей знак дозволяє рух у трьох напрямках — ліворуч, прямо та зворотному напрямку.

Також встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".


Задача на увагу — куди може проїхати водій білого автомобіля - фото 2

Він, зрозуміло, забороняє поворот ліворуч, але дозволяє розворот.

Таким чином водію білого автомобіля дозволено розворот та рух прямо.

Але не забуваємо про світлофор. На малюнку додаткова стрілка вказує ліворуч, але в основній секції горить червоне світло, яке забороняє рухатися прямо.

Отже, водій в зображеній на малюнку ситуації може лише розвернутися.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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