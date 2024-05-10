Тест з ПДР на увагу: куди може проїхати водій білого автомобіля

Куди проїде біле авто? Малюнок: "Школа Авто".

Задача на знання дорожніх знаків. В якому напрямку дозволено продовжити рух білому автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За усіма напрямками дозволяється. Лише ліворуч. Лише у зворотному напрямку. Лише прямо. Прямо та у зворотному напрямку. За усіма напрямками забороняється.

Розбір задачі

Водій завжди має звертати увагу на дорожні знаки. Насамперед розглянемо знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".





Цей знак дозволяє рух у трьох напрямках — ліворуч, прямо та зворотному напрямку.

Також встановлено знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".





Він, зрозуміло, забороняє поворот ліворуч, але дозволяє розворот.

Таким чином водію білого автомобіля дозволено розворот та рух прямо.

Але не забуваємо про світлофор. На малюнку додаткова стрілка вказує ліворуч, але в основній секції горить червоне світло, яке забороняє рухатися прямо.

Отже, водій в зображеній на малюнку ситуації може лише розвернутися.

Правильна відповідь №3

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