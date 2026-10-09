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Главная Авто Полезный тест ПДД: по какой траектории может повернуть велосипедист

Полезный тест ПДД: по какой траектории может повернуть велосипедист

Ua ru
9 октября 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: какие траектории движения разрешены велосипедисту
Траектории поворота велосипедиста на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге, а также знанию правил маневрирования для водителей двухколесного транспорта. Велосипедисту предложены две траектории для поворота налево: переход в крайнюю левую полосу (А) и выезд на трамвайные пути попутного направления (Б). По какой из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только траектория А.
  2. Только траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч

Общие правила маневрирования (пункт 11.8 ПДД) требуют выполнять поворот налево с трамвайных путей попутного направления, которые находятся на одном уровне с проезжей частью, если иной порядок не определен знаками или разметкой.

Однако для велосипедистов действуют отдельные требования безопасности.

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В соответствии с пунктом 11.14 ПДД велосипедисты имеют право поворачивать налево или разворачиваться только на дорогах, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении и не имеющих трамвайных путей посередине.

На изображенной дороге имеются две полосы в одном направлении и трамвайные пути посередине. В таких условиях велосипедисту запрещено поворачивать налево по любой траектории. Чтобы совершить маневр, он должен сойти с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному переходу.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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