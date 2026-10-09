Хитрый тест ПДД: какие траектории движения разрешены велосипедисту

Полезный тест ПДД: по какой траектории может повернуть велосипедист
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге, а также знанию правил маневрирования для водителей двухколесного транспорта. Велосипедисту предложены две траектории для поворота налево: переход в крайнюю левую полосу (А) и выезд на трамвайные пути попутного направления (Б). По какой из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только траектория А.
- Только траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Общие правила маневрирования (пункт 11.8 ПДД) требуют выполнять поворот налево с трамвайных путей попутного направления, которые находятся на одном уровне с проезжей частью, если иной порядок не определен знаками или разметкой.
Однако для велосипедистов действуют отдельные требования безопасности.
В соответствии с пунктом 11.14 ПДД велосипедисты имеют право поворачивать налево или разворачиваться только на дорогах, имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении и не имеющих трамвайных путей посередине.
На изображенной дороге имеются две полосы в одном направлении и трамвайные пути посередине. В таких условиях велосипедисту запрещено поворачивать налево по любой траектории. Чтобы совершить маневр, он должен сойти с велосипеда и перейти дорогу по пешеходному переходу.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения: