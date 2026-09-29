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Главная Авто Тест по ПДД, где ошибаются 51%: какой знак разрешает поворот налево

Тест по ПДД, где ошибаются 51%: какой знак разрешает поворот налево

Ua ru
29 сентября 2026 20:40
Тест по ПДД о дорожных знаках: какой знак разрешает поворот налево
Дорожные знаки. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. На изображении показаны знаки 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота". Какой из них позволяет водителям транспортных средств повернуть налево?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только знак 1.
  2. Только знак 2.
  3. Оба знака разрешают поворот налево.
  4. Оба знака запрещают поворот налево.

Разбор задачи

Тест ПДР: який знак дозволяє лівий поворот

Знак 1: 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.

Знак 2: 5.30 "Зона для разворота" обозначает зону, достаточную по длине для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.

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Таким образом, оба дорожных знака запрещают водителям поворот налево.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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