Тест по ПДД о дорожных знаках: какой знак разрешает поворот налево

Тест по ПДД, где ошибаются 51%: какой знак разрешает поворот налево
Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. На изображении показаны знаки 5.29 "Место для разворота" и 5.30 "Зона для разворота". Какой из них позволяет водителям транспортных средств повернуть налево?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только знак 1.
- Только знак 2.
- Оба знака разрешают поворот налево.
- Оба знака запрещают поворот налево.
Разбор задачи
Знак 1: 5.29 "Место для разворота" обозначает место для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.
Знак 2: 5.30 "Зона для разворота" обозначает зону, достаточную по длине для разворота транспортных средств. Поворот налево запрещен.
Таким образом, оба дорожных знака запрещают водителям поворот налево.
Правильный ответ №4
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