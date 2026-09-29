Тест ПДР про дорожні знаки: який дозволяє поворот ліворуч

Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Зображено 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту". Який з них дозволяє водіям транспортних засобів повернути ліворуч?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише знак 1. Лише знак 2. Обидва знаки дозволяють поворот ліворуч. Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.

Розбір задачі

Знак 1 : 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

Знак 2 : 5.30 "Зона для розвороту" позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.

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Таким чином обидва дорожні знаки забороняють водіям поворот ліворуч.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: