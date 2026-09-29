Тест ПДР про дорожні знаки: який дозволяє поворот ліворуч

Тест ПДР, де помиляються 51%: який знак дозволяє поворот ліворуч
Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Зображено 5.29 "Місце для розвороту" та 5.30 "Зона для розвороту". Який з них дозволяє водіям транспортних засобів повернути ліворуч?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише знак 1.
- Лише знак 2.
- Обидва знаки дозволяють поворот ліворуч.
- Обидва знаки забороняють поворот ліворуч.
Розбір задачі
Знак 1: 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
Знак 2: 5.30 "Зона для розвороту" позначає зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
Таким чином обидва дорожні знаки забороняють водіям поворот ліворуч.
Правильна відповідь №4
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