Хитрий тест ПДР: які дозволені траєкторії руху для велосипедиста

Траєкторії повороту велосипедиста на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі, а також на знання правил маневрування для водіїв двоколісного транспорту. Велосипедисту запропоновані дві траєкторії для повороту ліворуч: перелаштування в крайню ліву смугу (А) та виїзд на трамвайну колію попутного напрямку (Б). За якою з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Загальні правила маневрування (пункт 11.8 ПДР) вимагають виконувати поворот ліворуч з трамвайної колії попутного напрямку, яка знаходиться на одному рівні з проїзною частиною, якщо інший порядок не визначено знаками чи розміткою.

Проте для водіїв велосипедів діють окремі вимоги з безпеки.

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Відповідно до пункту 11.14 ПДР, велосипедисти мають право повертати ліворуч або розвертатися лише на дорогах, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку і не мають трамвайної колії посередині.

На зображеній дорозі є дві смуги в одному напрямку та трамвайні колії посередині. За таких умов водієві велосипеда заборонено повертати ліворуч за будь-якою траєкторією. Щоб здійснити маневр, він повинен спішитися та перейти дорогу по пішохідному переходу.

Правильна відповідь №4

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