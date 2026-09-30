Хитрий тест ПДР на перехресті: хто має право повернути праворуч

Підступний тест ПДР: кому дозволений поворот праворуч
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання руху. Над дорогою встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 2.1 "Дати дорогу". Основний сигнал світлофора червоний, але в додатковій секції горить зелена стрілка праворуч. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Водієві зеленого авто.
- Водієві синього авто.
- Обом водіям дозволено.
- Обом водіям заборонено.
Розбір задачі
За пунктом 8.7.3 (е) ПДР, зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку за умови надання переваги іншим транспортним засобам.
Згідно з пунктом 8.7.3 (б), дія стрілки поширюється на всі смуги, з яких дозволено поворот у цьому напрямку згідно зі знаками.
Позаяк знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє поворот з обох смуг, то водіям зеленого та синього авто можна повернути праворуч.
Правильна відповідь №3
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