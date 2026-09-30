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Головна Авто Підступний тест ПДР: кому дозволений поворот праворуч

Підступний тест ПДР: кому дозволений поворот праворуч

Ua ru
30 вересня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР на перехресті: хто має право повернути праворуч
Траєкторії поворотів авто на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання руху. Над дорогою встановлено знаки 5.16 "Напрямки руху по смугах" та 2.1 "Дати дорогу". Основний сигнал світлофора червоний, але в додатковій секції горить зелена стрілка праворуч. Водієві якого автомобіля дозволено повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

  1. Водієві зеленого авто.
  2. Водієві синього авто.
  3. Обом водіям дозволено.
  4. Обом водіям заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

За пунктом 8.7.3 (е) ПДР, зелена стрілка дозволяє рух у вказаному напрямку за умови надання переваги іншим транспортним засобам.

Згідно з пунктом 8.7.3 (б), дія стрілки поширюється на всі смуги, з яких дозволено поворот у цьому напрямку згідно зі знаками.

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Позаяк знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє поворот з обох смуг, то водіям зеленого та синього авто можна повернути праворуч.

Правильна відповідь №3

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авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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