Хитрый тест ПДД на перекрестке: кто имеет право повернуть направо

Коварный тест ПДД: кому разрешен поворот направо
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме регулирования дорожного движения. Над дорогой установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам" и 2.1 "Уступить дорогу". Основной сигнал светофора красный, но в дополнительной секции горит зеленая стрелка направо. Водителю какого автомобиля разрешено повернуть направо в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водителю зеленого автомобиля.
- Водителю синего автомобиля.
- Оба водителя могут.
- Обоим водителям запрещено.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.7.3 (е) ПДД, зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении при условии предоставления преимущества другим транспортным средствам.
Согласно пункту 8.7.3 (б), действие стрелки распространяется на все полосы, с которых разрешен поворот в этом направлении в соответствии со знаками.
Поскольку знак 5.16 "Направления движения по полосам" разрешает поворот с обеих полос, то водителям зеленого и синего автомобилей можно повернуть направо.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: