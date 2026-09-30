Хитрый тест ПДД на перекрестке: кто имеет право повернуть направо

Траектории поворотов авто на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме регулирования дорожного движения. Над дорогой установлены знаки 5.16 "Направления движения по полосам" и 2.1 "Уступить дорогу". Основной сигнал светофора красный, но в дополнительной секции горит зеленая стрелка направо. Водителю какого автомобиля разрешено повернуть направо в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Водителю зеленого автомобиля. Водителю синего автомобиля. Оба водителя могут. Обоим водителям запрещено.

Разбор задачи

Согласно пункту 8.7.3 (е) ПДД, зеленая стрелка разрешает движение в указанном направлении при условии предоставления преимущества другим транспортным средствам.

Согласно пункту 8.7.3 (б), действие стрелки распространяется на все полосы, с которых разрешен поворот в этом направлении в соответствии со знаками.

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Поскольку знак 5.16 "Направления движения по полосам" разрешает поворот с обеих полос, то водителям зеленого и синего автомобилей можно повернуть направо.

Правильный ответ №3

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