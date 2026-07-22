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Главная Авто Хитрый тест ПДД на перекрестке: разрешен ли водителю сложный маневр

Хитрый тест ПДД на перекрестке: разрешен ли водителю сложный маневр

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 20:40
Тест по ПДД о хитроумных маневрах на перекрестке: разрешено ли это
Схема маневра желтого автомобиля. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель желтого автомобиля намерен развернуться, проехать задним ходом, а затем повернуть направо. Разрешен ли водителю желтого автомобиля задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если это не создаст препятствий или опасности для других транспортных средств.
  3. Разрешается только в светлое время суток.
  4. Условия, указанные в ответах 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи порушує водій правила

Водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку, где установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота", запрещающий поворот налево.

Пытаясь обойти этот запрет, водитель решает выполнить сложный маневр: сначала развернуться в разрешенном месте, перестроиться в правую полосу, проехать задним ходом обратно через перекресток и затем выполнить поворот направо.

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Несмотря на то, что сам разворот выполняется по правилам, последующая часть маневра содержит серьезное нарушение. Ведь водитель пытается сдать назад через перекресток.

В соответствии с пунктом 10.10 ПДД, движение транспортных средств задним ходом на перекрестках строго запрещено.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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