Тест по ПДД о хитроумных маневрах на перекрестке: разрешено ли это

Схема маневра желтого автомобиля. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по теме о начале движения и изменении его направления. Водитель желтого автомобиля намерен развернуться, проехать задним ходом, а затем повернуть направо. Разрешен ли водителю желтого автомобиля задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если это не создаст препятствий или опасности для других транспортных средств. Разрешается только в светлое время суток. Условия, указанные в ответах 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель желтого автомобиля подъехал к перекрестку, где установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота", запрещающий поворот налево.

Пытаясь обойти этот запрет, водитель решает выполнить сложный маневр: сначала развернуться в разрешенном месте, перестроиться в правую полосу, проехать задним ходом обратно через перекресток и затем выполнить поворот направо.

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Несмотря на то, что сам разворот выполняется по правилам, последующая часть маневра содержит серьезное нарушение. Ведь водитель пытается сдать назад через перекресток.

В соответствии с пунктом 10.10 ПДД, движение транспортных средств задним ходом на перекрестках строго запрещено.

Правильный ответ №5

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