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Головна Авто Хитрий тест ПДР на перехресті: чи дозволений водію складний маневр

Хитрий тест ПДР на перехресті: чи дозволений водію складний маневр

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 20:40
Тест ПДР про хитрі маневри на перехресті: чи дозволено це
Схема маневру жовтого авто. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій жовтого автомобіля має намір розвернутися, проїхатися заднім ходом, а потім повернути праворуч. Чи дозволяється водієві жовтого автомобіля задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо він не створить перешкод чи небезпеки іншим транспортним засобам.
  3. Дозволяється лише у світлу пору доби.
  4. Умови, зазначені у відповідях 2 і 3.
  5. Забороняється.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи порушує водій правила

Водій жовтого автомобіля під'їхав до перехрестя, де встановлено дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту", який забороняє поворот ліворуч.

Намагаючись об'їхати цю заборону, водій вирішує виконати складний маневр: спочатку розвернутися в дозволеному місці, перестроїтися у праву смугу, проїхати заднім ходом назад через перехрестя і потім виконати поворот праворуч.

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Попри те, що сам розворот виконується за правилами, подальша частина маневру містить серйозне порушення. Адже водій намагається здати заднім ходом через перехрестя.

Відповідно до пункту 10.10 ПДР, рух транспортних засобів заднім ходом на перехрестях суворо заборонений.

Правильна відповідь №5

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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