Обгон красного авто по трамвайным путям попутного направления. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель белого автомобиля собирается выполнить маневр, выехав на трамвайные рельсы попутного направления, которые расположены на одном уровне с асфальтом. Разрешается ли ему обогнать красную машину в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если красная машина движется со скоростью менее 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен обогнать красную машину по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью.

Согласно пункту 11.8 ПДД, по трамвайным путям попутного направления, расположенным на одном уровне с проезжей частью, для нерельсовых транспортных средств разрешается движение при условии, что это не запрещено дорожными знаками или дорожной разметкой, а также при обгоне, объезде, когда ширина проезжей части недостаточна для выполнения объезда, без выезда на трамвайные рельсы.

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На этом участке дороги нет запрещающих знаков или сплошной разметки, а пути расположены наравне с покрытием, поэтому маневр не нарушает правил.

Правильный ответ №1

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