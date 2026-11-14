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Главная Авто Хитрый тест ПДД: может ли белая машина повернуть направо

Хитрый тест ПДД: может ли белая машина повернуть направо

Ua ru
14 ноября 2026 15:45
Интересный тест ПДД: может ли водитель белого авто повернуть направо Auto Swiat
Автомобили на сложном перекрестке. Рисунок: Auto Swiat

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. Водитель белого автомобиля намерен повернуть направо. Для этого ему предложены две траектории. В каком месте он может выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Варианты ответа

  1. На повороте №1
  2. На повороте №2
  3. На обоих поворотах разрешено.
  4. На обоих поворотах запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: де дозволений поворот праворуч

На первом повороте направо установлен знак 3.21 "Въезд запрещен", название которого говорит само за себя. Также на перекрестке есть знак 3.22 "Поворот направо запрещен", который не разрешает движение в указанном направлении.

Согласно пункту 33.3 ПДД, действие знака 3.22 распространяется только на пересечения проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.

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Таким образом, действие запрещающего знака не распространяется на второй поворот направо.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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