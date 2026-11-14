Автомобілі на складному перехресті. Малюнок: Auto Swiat

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Водій білого автомобіля має намір повернути праворуч. Для цього йому запропоновані дві траєкторії. В якому місці він може виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Варіанти відповіді

На повороті №1 На повороті №2 На обох поворотах дозволено. На обох поворотах заборонено.

Розбір задачі

На першому повороті праворуч встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено", назва якого говорить сама за себе. Також на перехресті є знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", який не дозволяє рух у вказаному напрямку.

Згідно з пунктом 33.3 ПДР, дія знаку 3.22 поширюється лише на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Таким чином дія заборонного знаку не поширюється на другий поворот праворуч.

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Правильна відповідь №2

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