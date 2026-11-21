Випередження червоного авто по трамвайній колії попутного напрямку. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій білого автомобіля збирається виконати маневр, виїхавши на трамвайні рейки попутного напрямку, які розташовані на одному рівні з асфальтом. Чи дозволяється йому випередити червону машину у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, якщо червоне авто рухається зі швидкістю менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля має намір випередити червону машину по трамвайній колії попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною.

Згідно з пунктом 11.8 ПДР, по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду, без виїзду на трамвайну колію.

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На цій ділянці дороги немає заборонних знаків чи суцільної розмітки, а колія розташована врівень з покриттям, тому маневр не порушує правил.

Правильна відповідь №1

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