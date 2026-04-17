Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подешевеют ли автомобили из-за подорожания топлива в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 17:40
Автомобили на АЗС. Фото: УНИАН

Рост стоимости бензина и дизеля в Украине заставляет водителей задуматься над будущей ценой новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на ожидания массовых скидок на топливные машины эксперты дают противоположные прогнозы. Ситуация на рынке остается стабильной благодаря специфике логистики и глобальным стратегиям автомобильных брендов.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Логика рынка

Автомобили не относятся к категориям товаров, которые быстро портятся, поэтому ожидать снижения цен из-за падения спроса не стоит. Продавцы не пытаются избавиться от остатков техники любой ценой, как это происходит с продуктами питания. Процесс реализации авто базируется на четком планировании объемов поставок и глобальных финансовых отчетах.

Основными игроками в Украине являются структурные подразделения крупных мировых концернов. Если спрос на бензиновые или дизельные модели существенно снизится, автомобили просто загрузят на автовозы и вернут на заводы или перенаправят в другие страны. Мировые бренды имеют отработанные механизмы перераспределения техники между рынками в зависимости от актуальных потребностей.

Положительные прогнозы

Эксперт ожидает стабилизации ситуации с топливом и дальнейшего роста покупательной способности населения. Текущие тенденции свидетельствуют о восстановлении интереса к приобретению нового транспорта вопреки топливным вызовам. Рынок демонстрирует устойчивость и готовность к развитию по положительным сценариям в течение всего 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по результатам первого квартала 2026 года рынок подержанных гибридов из-за рубежа увеличился почти на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сегодня каждая третья новая легковушка в украинских автосалонах оснащена электрифицированной силовой установкой.

бензин авто топливо цены автомобиль топливо дизтопливо
Сергей Якуба - Редактор
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации