Подешевеют ли автомобили из-за подорожания топлива в Украине

Автомобили на АЗС. Фото: УНИАН

Рост стоимости бензина и дизеля в Украине заставляет водителей задуматься над будущей ценой новых транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на ожидания массовых скидок на топливные машины эксперты дают противоположные прогнозы. Ситуация на рынке остается стабильной благодаря специфике логистики и глобальным стратегиям автомобильных брендов.

Об этом РБК-Украина рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Логика рынка

Автомобили не относятся к категориям товаров, которые быстро портятся, поэтому ожидать снижения цен из-за падения спроса не стоит. Продавцы не пытаются избавиться от остатков техники любой ценой, как это происходит с продуктами питания. Процесс реализации авто базируется на четком планировании объемов поставок и глобальных финансовых отчетах.

Основными игроками в Украине являются структурные подразделения крупных мировых концернов. Если спрос на бензиновые или дизельные модели существенно снизится, автомобили просто загрузят на автовозы и вернут на заводы или перенаправят в другие страны. Мировые бренды имеют отработанные механизмы перераспределения техники между рынками в зависимости от актуальных потребностей.

Положительные прогнозы

Эксперт ожидает стабилизации ситуации с топливом и дальнейшего роста покупательной способности населения. Текущие тенденции свидетельствуют о восстановлении интереса к приобретению нового транспорта вопреки топливным вызовам. Рынок демонстрирует устойчивость и готовность к развитию по положительным сценариям в течение всего 2026 года.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по результатам первого квартала 2026 года рынок подержанных гибридов из-за рубежа увеличился почти на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сегодня каждая третья новая легковушка в украинских автосалонах оснащена электрифицированной силовой установкой.

