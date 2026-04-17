Чи подешевшають автомобілі через подорожчання палива в Україні

Автомобілі на АЗС. Фото: УНІАН

Зростання вартості бензину та дизеля в Україні змушує водіїв замислитися над майбутньою ціною нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. Попри очікування масових знижок на паливні машини експерти дають протилежні прогнози. Ситуація на ринку залишається стабільною завдяки специфіці логістики та глобальним стратегіям автомобільних брендів.

Про це РБК-Україна розповів голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Логіка ринку

Автомобілі не належать до категорій товарів які швидко псуються тому очікувати на зниження цін через падіння попиту не варто. Продавці не намагаються позбутися залишків техніки за будь-яку ціну, як це відбувається з харчовими продуктами. Процес реалізації авто базується на чіткому плануванні обсягів постачання та глобальних фінансових звітах.

Основними гравцями в Україні є структурні підрозділи великих світових концернів. Якщо попит на бензинові чи дизельні моделі суттєво знизиться, автомобілі просто завантажать на автовози та повернуть на заводи або перенаправлять в інші країни. Світові бренди мають відпрацьовані механізми перерозподілу техніки між ринками залежно від актуальних потреб.

Позитивні прогнози

Експерт очікує на стабілізацію ситуації з пальним та подальше зростання купівельної спроможності населення. Поточні тенденції свідчать про відновлення інтересу до придбання нового транспорту всупереч паливним викликам. Ринок демонструє стійкість та готовність до розвитку за позитивними сценаріями протягом усього 2026 року.

