Почему водители покупают авто с системами помощи, а потом выключают их

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 17:35
Почему 75% водителей отключают интеллектуальные системы автомобиля: исследование
Система помощи водителю. Фото: thewheelspecialist.co.uk

Желание чувствовать себя защищенным заставляет покупателей тратить значительные суммы на электронные системы безопасности при покупке автомобиля. Исследование Boston Consulting Group выявило парадокс использования систем ADAS, ведь после выезда на дорогу эти цифровые ассистенты часто оказываются заблокированными в настройках бортовых компьютеров.

Об этом сообщил Auto Plus.

Специалисты компании Boston Consulting Group характеризуют текущую ситуацию как "резервуар неиспользованной стоимости". Анализ охватил 3000 покупателей на семи основных рынках, в том числе во Франции, Германии и США. Почти половина опрошенных считает повышение уровня безопасности главной мотивацией для приобретения дополнительного оборудования. Во Франции более 40% потребителей заявляют о готовности платить тысячи долларов за самые современные технологические решения.

Ситуация в Китае демонстрирует совсем другой подход, где наличие датчиков и камер считается признаком высокого социального статуса. Для 81% китайских покупателей автомобиль с последними версиями систем ADAS укрепляет их авторитет в обществе. Это объясняет готовность 85% местных клиентов доплачивать за такие опции, тогда как во Франции этот показатель составляет лишь 35%.

Раздражение водителей

Реальная статистика использования ассистентов оказывается довольно скромной по сравнению с намерениями при покупке. По данным BCG, лишь 25% водителей во всем мире активируют эти системы регулярно. Основной причиной отказа от электронной помощи становится чрезмерная агрессивность систем. Владельцев раздражает резкое удержание в полосе или ложные торможения перед тенями на дороге.

От 9% до 16% покупателей премиальных авто навсегда отключают определенный функционал, чтобы избежать стресса от некорректной работы датчиков. Ситуацию усугубляет отсутствие надлежащего инструктажа в автосалонах. Около 30% пользователей вынуждены изучать работу систем самостоятельно во время движения, а 22% опрошенных вообще не понимают принципов их действия.

авто исследование автомобиль водители помощь водитель
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
