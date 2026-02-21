Відео
Чому водії купляють авто з системами допомоги, а потім вимикають їх

Дата публікації: 21 лютого 2026 17:35
Чому 75% водіїв вимикають інтелектуальні системи автомобіля: дослідження
Система допомоги водію. Фото: thewheelspecialist.co.uk

Бажання почуватися захищеним змушує покупців витрачати значні суми на електронні системи безпеки під час придбання автомобіля. Дослідження Boston Consulting Group виявило парадокс використання систем ADAS, адже після виїзду на дорогу ці цифрові асистенти часто опиняються заблокованими в налаштуваннях бортових комп'ютерів.

Про це повідомив Auto Plus.

Роздратування водіїв

Реальна статистика використання асистентів виявляється доволі скромною порівняно з намірами під час покупки. За даними BCG, лише 25% водіїв у всьому світі активують ці системи регулярно. Основною причиною відмови від електронної допомоги стає надмірна агресивність систем. Власників дратує різке утримання в смузі або помилкові гальмування перед тінями на дорозі.

Від 9% до 16% покупців преміальних авто назавжди вимикають певний функціонал, щоб уникнути стресу від некоректної роботи датчиків. Ситуацію погіршує відсутність належного інструктажу в автосалонах. Близько 30% користувачів змушені вивчати роботу систем самостійно під час руху, а 22% опитаних взагалі не розуміють принципів їхньої дії.

авто дослідження автомобіль водії допомога водій
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
