Чому 75% водіїв вимикають інтелектуальні системи автомобіля: дослідження

Система допомоги водію. Фото: thewheelspecialist.co.uk

Бажання почуватися захищеним змушує покупців витрачати значні суми на електронні системи безпеки під час придбання автомобіля. Дослідження Boston Consulting Group виявило парадокс використання систем ADAS, адже після виїзду на дорогу ці цифрові асистенти часто опиняються заблокованими в налаштуваннях бортових комп'ютерів.

Про це повідомив Auto Plus.

Культурні розбіжності

Фахівці компанії Boston Consulting Group характеризують поточну ситуацію як "резервуар невикористаної вартості". Аналіз охопив 3000 покупців на семи основних ринках, зокрема у Франції, Німеччині та США. Майже половина опитаних вважає підвищення рівня безпеки головною мотивацією для придбання додаткового обладнання. У Франції понад 40% споживачів заявляють про готовність платити тисячі доларів за найсучасніші технологічні рішення.

Ситуація в Китаї демонструє зовсім інший підхід, де наявність датчиків та камер вважається ознакою високого соціального статусу. Для 81% китайських покупців автомобіль з останніми версіями систем ADAS зміцнює їхній авторитет у суспільстві. Це пояснює готовність 85% місцевих клієнтів доплачувати за такі опції, тоді як у Франції цей показник становить лише 35%.

Роздратування водіїв

Реальна статистика використання асистентів виявляється доволі скромною порівняно з намірами під час покупки. За даними BCG, лише 25% водіїв у всьому світі активують ці системи регулярно. Основною причиною відмови від електронної допомоги стає надмірна агресивність систем. Власників дратує різке утримання в смузі або помилкові гальмування перед тінями на дорозі.

Від 9% до 16% покупців преміальних авто назавжди вимикають певний функціонал, щоб уникнути стресу від некоректної роботи датчиків. Ситуацію погіршує відсутність належного інструктажу в автосалонах. Близько 30% користувачів змушені вивчати роботу систем самостійно під час руху, а 22% опитаних взагалі не розуміють принципів їхньої дії.