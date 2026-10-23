Почему водители избегают четырех моделей авто 2025 года

Subaru Solterra 2025 года. Фото: edmunds.com

На насыщенном авторынке покупатели становятся все более разборчивыми и легко отказываются от неудачных новинок. Даже популярные бренды выпускают модели, которые проваливаются в автосалонах из-за высокой цены или слабых характеристик. Издание USA Today совместно с платформой CarEdge опубликовало список автомобилей 2025 года с худшими показателями продаж. Эксперт объяснил, почему водители массово игнорируют эти машины.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Провал премиум-класса

Внедорожник Jeep Grand Wagoneer с ценником от 63 200 долларов столкнулся с отсутствием спроса из-за высокой стоимости. Директор по стратегии инвестиционной платформы MCQ Markets Лахлан ДеФранческо отметил, что за такие деньги покупатели выбирают исключительно престижные автомобили Cadillac, Lexus или Range Rover. Огромный Jeep оказался слишком прожорливым в плане топлива, а его образ полностью разошелся с традиционным представлением об автомобилях этой марки.

Электрический кроссовер Subaru Solterra по цене от 38 495 долларов разочаровал водителей своими посредственными характеристиками. ДеФранческо подчеркнул, что эта модель теряет клиентов из-за небольшого запаса хода и слишком медленной зарядки аккумулятора. На рынке существует немало более сильных конкурентов за аналогичные деньги, поэтому покупатели просто обходят этот вариант стороной.

Ошибки позиционирования

Электрокар Dodge Charger EV с ценником от 59 595 долларов полностью утратил свою целевую аудиторию. По словам ДеФранческо, поклонники бренда ищут громкие и быстрые машины с бензиновыми двигателями V8, а не тихий электромобиль. Высокая стартовая цена отпугнула как любителей классических американских автомобилей, так и обычных покупателей электромобилей.

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Кроссовер Volkswagen ID.4 за 45 000 долларов затерялся на фоне многочисленных конкурентов. ДеФранческо пояснил, что модель не демонстрирует преимуществ ни в одном из направлений. Конкуренты предлагают больший пробег на одном заряде, лучшее программное обеспечение и более привлекательные условия, что делает немецкий электромобиль незаметным в автосалонах.

Ранее Новини.LIVE писали, какие автомобили портят имидж своих владельцев: исследование. Результаты исследования выявили четкую иерархию автопроизводителей и определили марки с наихудшей репутацией.

Также водители назвали электромобили, которые они никогда не купят. Опрос Global EV Alliance, охвативший более 26 000 владельцев электромобилей в 30 странах, показал, что большая часть водителей сознательно избегает покупки электромобилей по определенным политическим мотивам.