Чому водії цураються чотирьох автомобілів 2025 року

Subaru Solterra 2025 року. Фото: edmunds.com

На насиченому авторинку покупці стають вибагливішими та легко відмовляються від невдалих новинок. Навіть популярні бренди випускають моделі, які провалюються в салонах через високу ціну чи слабкі характеристики. Видання USA Today спільно з платформою CarEdge опублікувало список авто 2025 року з найгіршим рівнем продажів. Експерт пояснив, чому водії масово ігнорують ці машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Провал преміуму

Позашляховик Jeep Grand Wagoneer з цінником від 63 200 доларів зіткнувся з відсутністю попиту через високу вартість. Директор зі стратегії інвестиційної платформи MCQ Markets Лахлан ДеФранческо зазначив, що за такі гроші покупці обирають виключно статусні машини Cadillac, Lexus або Range Rover. Величезний Jeep виявився надто ненажерливим щодо пального, а його образ повністю розійшовся з традиційним уявленням про машини цієї марки.

Електричний кросовер Subaru Solterra за ціною від 38 495 доларів розчарував водіїв посередніми можливостями. ДеФранческо підкреслив, що ця модель втрачає клієнтів через малий запас ходу та надто повільну зарядку батареї. На ринку існує чимало сильніших конкурентів за аналогічні гроші, тому покупці просто оминають цей варіант.

Помилки позиціонування

Електричний маслкар Dodge Charger EV з цінником від 59 595 доларів повністю втратив свою цільову аудиторію. За словами ДеФранческо, фанати бренду шукають гучні та швидкі машини з бензиновими моторами V8, а не тихий електрокар. Висока стартова вартість відлякала як прихильників класичних американських авто, так і звичайних покупців електричного транспорту.

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Кросовер Volkswagen ID.4 за 45 000 доларів загубився на тлі численних суперників. ДеФранческо пояснив, що модель не демонструє переваг у жодному з напрямків. Конкуренти пропонують більший пробіг на одному заряді, краще програмне забезпечення та привабливіші умови, що робить німецький електрокар непомітним у салонах.

Раніше Новини.LIVE писали, які автомобілі псують імідж своїх власників: дослідження. Результати дослідження виявили чітку ієрархію автовиробників та визначили марки з найгіршим репутаційним штампом.

Також водії назвали електромобілі, які вони ніколи не куплять. Опитування Global EV Alliance, яке охопило понад 26 000 власників електромобілів у 30 країнах, показало, що велика частина водіїв свідомо уникає придбання електрокарів з певних політичних мотивів.