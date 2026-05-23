Почему в некоторых автомобилях две выхлопные трубы

Chevrolet Camaro 2014 года с двойной выхлопной трубой. Фото: General Motors

Побочные продукты работы бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания выводятся наружу через выхлопную систему автомобиля. Большинство современных моделей имеют только одну выхлопную трубу, однако на некоторых машинах устанавливают двойные. Количество патрубков напрямую влияет на технические параметры, акустическое сопровождение и общую эффективность силового агрегата. Такое конструктивное решение часто диктуется инженерной необходимостью, а не только эстетическими соображениями производителя.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Обратное давление

Главная причина использования двух выхлопных труб связана с необходимостью снижения обратного давления газов. Двигатель работает максимально эффективно, когда отработанные газы удаляются из камер сгорания быстро и беспрепятственно. В автомобилях с одной трубой уровень обратного давления выше, поскольку весь объем выбросов вынужден проходить через единственный узкий канал.

Для маломощных моторов с тремя или четырьмя цилиндрами стандартной одинарной системы вполне достаточно для стабильной работы. Однако для больших двигателей с большим количеством цилиндров двойной выхлоп становится технической необходимостью. Обычно патрубки выходят из заднего бампера, но иногда их располагают возле передних дверей или за колесами, как у модели Mercedes-Benz SLR McLaren.

Особенности конструкции

Установка двойной системы является популярным способом улучшения звука и производительности машины во время тюнинга. Однако в течение модернизации важно следить за уровнем шума, чтобы транспортное средство не нарушало действующее законодательство.

Читайте также:

Часто за двойным выходом скрывается лишь частичная система, где одна магистраль просто разветвляется в конце бампера.

Также существуют комплекты, которые разветвляются на два потока непосредственно после каталитического нейтрализатора. Наличие трех или четырех наконечников на обычных машинах обычно является лишь элементом декора для создания спортивного имиджа. Настоящие многотрубные выхлопные системы оправданы исключительно на суперкарах мощностью более 1000 л.с.

Ранее Новини.LIVE писали, что General Motors разработала выхлопную трубу для электромобилей. Зачем она нужна при отсутствии двигателя внутреннего сгорания?

Также читайте, откуда в глушителе берется вода и чем она опасна. На автомобилях с мощными двигателями можно увидеть даже целые водопады.