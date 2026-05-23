Чому в деяких автомобілях дві вихлопні труби

Chevrolet Camaro 2014 року з подвійною вихлопною трубою. Фото: General Motors

Побічні продукти роботи бензинових та дизельних двигунів внутрішнього згоряння виводяться назовні через вихлопну систему автомобіля. Більшість сучасних моделей мають лише одну вихлопну трубу, проте на деяких машинах встановлюють подвійні. Кількість патрубків безпосередньо впливає на технічні параметри, акустичний супровід та загальну ефективність силового агрегату. Таке конструктивне рішення часто диктується інженерною необхідністю, а не лише естетичними міркуваннями виробника.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Зворотний тиск

Головна причина використання двох вихлопних труб пов'язана з необхідністю зниження зворотного тиску газів. Двигун працює максимально ефективно, коли відпрацьовані гази видаляються з камер згоряння швидко та без перешкод. В автомобілях з однією трубою рівень зворотного тиску є вищим, позаяк весь об’єм викидів змушений проходити через єдиний вузький канал.

Для малопотужних моторів з трьома або чотирма циліндрами стандартної одинарної системи цілком достатньо для стабільної роботи. Проте для великих двигунів з більшою кількістю циліндрів подвійний вихлоп стає технічною необхідністю. Зазвичай патрубки виходять з заднього бампера, але іноді їх розташовують біля передніх дверей або за колесами, як у моделі Mercedes-Benz SLR McLaren.

Особливості конструкції

Встановлення подвійної системи є популярним способом покращення звуку та продуктивності машини під час тюнінгу. Проте протягом модернізації важливо стежити за рівнем шуму, щоб транспортний засіб не порушував чинне законодавство.

Часто за подвійним виходом ховається лише часткова система, де одна магістраль просто розгалужується наприкінці бампера.

Також існують комплекти, які розгалужуються на два потоки безпосередньо після каталітичного нейтралізатора. Наявність трьох або чотирьох наконечників на звичайних машинах зазвичай є лише елементом декору для створення спортивного іміджу. Справжні багатотрубні вихлопні системи є виправданими виключно на суперкарах потужністю понад 1000 к.с.

