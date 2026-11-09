Почему в холодную погоду загорается индикатор давления в шинах авто

Датчик давления в шинах. Фото: firestonecompleteautocare.com

Похолодание приводит к снижению давления в шинах автомобиля. Многие водители считают это следствием прокола, однако в большинстве случаев причина кроется в естественных физических процессах. Снижение температуры окружающего воздуха приводит к сжатию газа внутри полностью герметичного колеса. Своевременный контроль и правильная подкачка помогают сохранить управляемость автомобиля и защитить резину от быстрого износа.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Физика процесса

Падение температуры окружающего воздуха на каждые 10 °C вызывает снижение давления в герметичном колесе примерно на 0,1 бара. Если шины накачивали осенью при плюсовой температуре 15 °C до нормы 2,2 бара, то во время первых морозов при температуре минус 15 °C показатель автоматически упадет примерно до 1,9 бара. Такая значительная разница сразу заставляет сработать чувствительные датчики системы TPMS, хотя само колесо остается целым.

Особое внимание стоит уделить измерениям в теплом гараже или на подземной парковке. Если накачать колеса при плюс 18 °C внутри помещения, то после длительной стоянки на морозном воздухе давление внутри шины упадет еще на 0,2–0,3 бара. Именно поэтому проверять и выравнивать показания манометром рекомендуется непосредственно на улице после того, как колеса полностью остынут до температуры окружающей среды.

Определение норм

Для большинства легковых автомобилей стандартные рекомендуемые показатели находятся в пределах от 2,1 до 2,5 бара, однако универсальной цифры для всех автомобилей не существует. Тяжелые внедорожники, кроссоверы, минивэны и электромобили часто требуют значительно более высокого давления. Точные параметры всегда указаны в таблице на заводской наклейке, которую обычно размещают на центральной стойке двери водителя или с внутренней стороны крышки топливного бака. При выборе показателя важно учитывать размер установленных дисков и текущий уровень загрузки багажника.

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Категорически запрещено накачивать колеса до максимального значения, указанного на боковине самой шины. Эта отметка означает лишь предельно допустимую нагрузку на резину, а не инструкцию для конкретного автомобиля.

Накачивать шины с запасом для якобы лучшего сцепления на снегу также нецелесообразно. Чрезмерно накачанная шина становится слишком твёрдой, хуже амортизирует удары от неровностей дороги и быстрее изнашивается по центру протектора.

Риски движения

Современные радиальные шины могут сохранять визуально нормальный вид даже при значительной потере давления. Однако езда на спущенных колесах ухудшает точность управления, увеличивает крены кузова в поворотах и повышает расход топлива из-за роста сопротивления качению.

Недокачанное колесо начинает сильнее нагреваться во время движения, а крайние зоны протектора изнашиваются значительно быстрее. При наличии выраженного дисбаланса между колесами одной оси автомобиль начинает заметно тянуть в сторону при прямолинейном движении. Эксперты советуют проверять давление манометром как минимум раз в месяц или после каждого резкого скачка температуры.

Ранее Новини.LIVE писали о том, можно ли заменить на автомобиле только одну шину. Законы не запрещают такую замену, но требуют строгого соблюдения одинакового рисунка протектора на одной оси.

Также читайте, за что не стоит доплачивать при замене шин на зимние. Часть того, что предлагают мастера, является обычным маркетингом, хотя отдельные процедуры действительно влияют на безопасность движения.