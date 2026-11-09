Чому у холодну погоду загоряється індикатор тиску шин авто

Індикатор тиску шин. Фото: firestonecompleteautocare.com

Похолодання викликає зниження тиску в шинах авто. Багато водіїв вважають це наслідком проколу, проте в більшості випадків причина полягає в природних фізичних процесах. Зниження температури навколишнього повітря призводить до стиснення газу всередині повністю герметичного колеса. Своєчасний контроль та правильне підкачування допомагають зберегти керованість машини та захистити гуму від швидкого зносу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Фізика процесу

Падіння температури навколишнього повітря на кожні 10 °C викликає зниження тиску в герметичному колесі приблизно на 0,1 бара. Якщо шини накачували восени за плюсової температури 15 °C до норми 2,2 бара, то під час перших морозів на рівні мінус 15 °C показник автоматично впаде орієнтовно до 1,9 бара. Така значна різниця одразу змушує спрацювати чутливі датчики системи TPMS, хоча саме колесо залишається цілим.

Окрему увагу варто приділити вимірюванням у теплому гаражі або на підземному паркінгу. Якщо накачати колеса при плюс 18 °C всередині приміщення, то після тривалої стоянки на морозному повітрі тиск всередині шини впаде ще на 0,2–0,3 бара. Саме тому перевіряти та вирівнювати показники манометром рекомендують безпосередньо на вулиці після того, як колеса повністю охолонуть до температури навколишнього середовища.

Визначення норм

Для більшості легкових машин стандартні рекомендовані показники знаходяться в межах від 2,1 до 2,5 бара, однак універсальної цифри для всіх автомобілів не існує. Важкі позашляховики, кросовери, мінівени та електромобілі часто вимагають значно вищого тиску. Точні параметри завжди вказані у таблиці на заводській наліпці, яку зазвичай розміщують на центральній стійці дверей водія або з внутрішнього боку кришки паливного бака. Під час вибору показника важливо враховувати розмірність встановлених дисків та поточний рівень завантаження багажника.

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Категорично заборонено накачувати колеса до максимального значення, вказаного на боковині самої шини. Ця позначка означає лише гранично припустиме навантаження на гуму, а не інструкцію для конкретного автомобіля.

Додавати повітря з запасом для нібито кращого зачеплення на снігу також недоцільно. Надмірно накачана шина стає занадто твердою, гірше амортизує удари від нерівностей дороги та швидше зношується по центру протектора.

Ризики руху

Сучасні радіальні шини можуть зберігати візуально нормальний вигляд навіть при суттєвій втраті тиску. Проте їзда на спущених колесах погіршує точність кермування, збільшує крени кузова у поворотах та підвищує споживання пального через зростання опору кочення.

Недокачане колесо починає сильніше нагріватися під час руху, а крайні зони протектора зношуються значно швидше. За наявності вираженого дисбалансу між колесами однієї осі автомобіль починає помітно тягнути вбік під час прямолінійного руху. Експерти радять контролювати тиск манометром принаймні раз на місяць або після кожного різкого стрибка температури.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна замінити на автомобілі лише одну шину. Закони не забороняють таку заміну, але вимагають суворого дотримання однакового малюнка протектора на одній осі.

Також читайте, за що не варто доплачувати при заміні шин авто на зимні. Частина того, що пропонують майстри, є звичайним маркетингом, хоча окремі процедури дійсно впливають на безпеку руху.