Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Почему у кроссоверов есть задние стеклоочистители, а у седанов — нет

Почему у кроссоверов есть задние стеклоочистители, а у седанов — нет

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 14:20
Почему на кроссоверах есть задний стеклоочиститель, а на седанах — нет
Задний стеклоочиститель. Фото: reddit.com

Во время поездок под дождем или снегом водители часто сталкиваются с проблемой загрязненного заднего стекла. На кроссоверах, внедорожниках и хэтчбеках обычно установлен специальный стеклоочиститель, который легко справляется с этой задачей. В то же время владельцы седанов лишены такого элемента из-за особенностей конструкции кузова. Вся разница кроется в законах физики и аэродинамики, которые по-разному направляют воздушные потоки.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Роль аэродинамики

Седаны имеют наклонное заднее стекло и плавный общий силуэт, что позволяет воздуху свободно скользить по поверхности во время движения. Мощный поток ветра естественным образом сдувает капли воды и легкую грязь без посторонней помощи. Установка механического стеклоочистителя на такой кузов лишь нарушила бы идеальную обтекаемость.

Кроссоверы имеют вертикальную, обрубленную форму задней части. Такой дизайн создает зону низкого давления непосредственно за автомобилем, образуя своеобразный вакуум. Воздушные потоки начинают завихряться, затягивая грязь, пыль и воду с дороги прямо на стекло, поэтому без принудительной очистки обойтись невозможно.

Конструктивные ограничения

Нарушение аэродинамического профиля седана дополнительным щеточным держателем неизбежно приведет к увеличению сопротивления воздуха. Из-за этого будет расти расход топлива, особенно когда автомобиль едет быстро по трассе. Производители пытаются бороться за каждый процент топливной эффективности, поэтому избегают лишних деталей.

Читайте также:

Кроме того, в классических седанах просто нет свободного места для скрытого монтажа электродвигателя привода. Механизм стеклоочистителя также мешал бы свободному открыванию крышки багажника. Для борьбы с грязью владельцам таких машин лучше использовать специальные водоотталкивающие покрытия и держать в салоне чистящие средства.

Ранее Новини.LIVE писали, почему грязные разводы на лобовом стекле не повод покупать новые стеклоочистители. Существуют эффективные способы восстановления их работоспособности.

Также читайте, какие кнопки нельзя нажимать в автомобиле во время дождя. Датчики дождя не всегда реагируют на изменение интенсивности осадков.

авто автомобиль интересные факты физика стекло стеклоочистители авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации